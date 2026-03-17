Les images glaçantes de Mbappé, la Coupe du monde en danger

Kylian Mbappé est revenu dans le groupe du Real Madrid pour le match face à Manchester City. Un retour prématuré ? C'est possible vu que son genou a l'air de toujours l'inquiéter.

Blessé au genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a tenté de jouer malgré la douleur à plusieurs reprises avec le Real Madrid. Ce fut notamment le cas lors d’un déplacement en urgence en Arabie saoudite pour la finale de la SuperCoupe d’Espagne, où il a tenté de sauver la peau de Xabi Alonso. Le problème ne disparaissant pas, il a fait une pause de trois semaines, manquant cinq rencontres du Real Madrid. Pendant ce temps, l’ancien joueur du PSG est même parti se faire examiner à Paris, pour avoir un second avis médical sur l’état de son genou.

Mbappé s'inquiète pour son genou

La crainte d’une opération est forcément présente, car elle marquerait une longue absence et une Coupe du monde à oublier. Ce n’est pour l’heure pas le cas, et Alvaro Arbeloa a même indiqué ce lundi, à la veille du match face à Manchester City, que Kylian Mbappé était de nouveau opérationnel. La preuve, le capitaine des Bleus est dans le groupe pour le match retour face à Manchester City, et a participé à l’entrainement de veille de match à l’Etihad Stadium. Mais au cours de cette séance, les caméras d’El Chiringuito ont tout de même remarqué que la star de la Maison Blanche n’était pas totalement tranquille avec son genou. Après des premières petites accélérations lors de l’échauffement, il s’est tenu le genou gauche en grimaçant, signe assez inquiétant.

Un retour prématuré serait inquiétant pour Kylian Mbappé, certes impatient de jouer et habitué aux retours rapides de blessures, mais qui doit aussi se ménager en vue des prochaines échéances. Si le scénario est favorable au Real Madrid ce mardi soir, le Français devrait être ménagé. Nul doute que les supporters tricolores et Didier Deschamps vont tout de même surveiller de près l’évolution de cette blessure pas totalement réglée, surtout si Mbappé devait entrer en jeu pour aider son équipe dès ce mardi soir en Angleterre.