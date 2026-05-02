Luis Enrique
L'entraineur du PSG reste zen

PSG : Mouguenge victime d'insultes racistes

PSG02 mai , 22:00
parClaude Dautel
0
Pour ses grands débuts avec le PSG au Parc des Princes, Pierre Mouguengue s'est raté et a offert le ballon de l'égalisation à Lorient. Mais Luis Enrique n'en veut pas au jeune joueur, alors que sur les réseaux sociaux, le joueur parisien est la cible d'insultes racistes.
Pierre Mouguengue rêvait probablement mieux pour ses premières minutes en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain ce samedi au Parc des Princes. Car c'est sur une perte de balle que le jeune attaquant a permis aux Merlus de récupérer le ballon et de filer vers le deuxième but, synonyme d'égalisation pour Lorient. Cependant, loin de vouloir accabler le joueur de 18 ans, Luis Enrique a confié qu'il n'avait pas du tout évoqué ce sujet avec lui, estimant qu'il était inutile de réagir à chaud sans avoir fait une analyse plus complète des performances individuelles de ses joueurs. Autrement dit, Pierre Mouguengue est assez grand pour comprendre qu'il a commis une bourde sur cette action, mais que cela s'inscrivait dans un match pas si simple que cela à gérer pour le PSG.

Luis Enrique n'a pas déglingué Pierre Mouguengue

« Je ne parle jamais après un match aux joueurs. Un entraîneur, dans ce moment, est toujours conditionné par le résultat et l'émotion, alors il ne faut rien dire. J'ai peut-être parlé une fois ou deux en quinze ans, pour souligner un point positif, mais ce n'est jamais le moment. Quand le match est fini, on ne peut rien résoudre. J'ai appris il y a très longtemps qu'il ne faut rien dire après un match, tout le monde est fatigué, et je cherche à contrôler mes émotions, a confié Luis Enrique, qui reconnait que son joueur devait être forcément impressionné. Ce n'est pas facile, la première fois au Parc. C'est une ambiance très positive mais pas facile à gérer. » Mais si le coach parisien était tolérant, le pire arrivait de X et Instagram.
Car ce que ne savait pas encore l'entraîneur du PSG, c'est que dans le même temps quelques internautes lançaient, sur les réseaux sociaux, des insultes racistes à l'encontre de Pierre Mounguengue. Une attitude lamentable et condamnable, mais qui n'est même plus surprenante, une semaine seulement après la campagne de la LFP contre toutes les formes de discriminations.
Articles Recommandés
Le football envoie en prison des pirates
TV

Streaming illégal du foot : 11 ans de prison et une amende record pour un pirate

ICONSPORT_356158_0009
ASSE

ASSE : Montanier pris à partie par des supporters stéphanois

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Résultats de la 33e journée

ICONSPORT_365523_0036
Ligue 2

L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche

Fil Info

02 mai , 22:30
Streaming illégal du foot : 11 ans de prison et une amende record pour un pirate
02 mai , 22:15
ASSE : Montanier pris à partie par des supporters stéphanois
02 mai , 22:04
L2 : Résultats de la 33e journée
02 mai , 22:01
L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche
02 mai , 21:30
Endrick s’en va, l’OL fait le bilan
02 mai , 21:00
C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non
02 mai , 20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 32e journée
02 mai , 20:56
L1 : Monaco envoie Metz en Ligue 2
02 mai , 20:31
PL : Arsenal reprend de l'air en tête

Derniers commentaires

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde

L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading