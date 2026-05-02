PSG : Mouguenge victime d'insultes racistes

un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !
Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde
tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^
Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂
Tu m’étonnes 🤭
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Les commentaires Instagram de Pierre Mounguengue après sa première apparition en pro avec le PSG.... Les racistes, allez bien vous faire enculer bande de fdp que vous êtes Vous n'êtes que de grosses slp à déferler votre haine envers un gamin qui est encore jeune Allez nvm