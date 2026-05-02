ASSE : Montanier pris à partie par des supporters stéphanois

Dans la foulée de la défaite stéphanoise à Rodez, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a été pris à partie par des supporters, dont certains ont réussi à entrer sur le terrain.

L'ASSE n'a pas perdu tout espoir de monter directement en Ligue 1, mais forcément la défaite à Rodez fait tâche pour une formation qui a enregistré une troisième défaite consécutive (Bastia, Troyes et Rodez). Au coup de sifflet final, alors qu'ils allaient saluer leurs supporters, les joueurs et l'entraîneur de l'ASSE ont vu quelques-uns d'entre eux réussir à passer par-dessus la balustrade pour venir dire leur vif mécontentement. Aucun geste violent n'a été commis, mais il y avait une énorme tension entre ces fans stéphanois et Philippe Montanier, qui a fait face aux supporters furieux avant d'être éloigné par les services de sécurité.