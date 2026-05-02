L1 : Nice freine Lens, le PSG applaudit

32e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

Nice-Lens 1-1

Buts : Ali Abdi (84e) pour Nice ; Saint-Maximin (60e) pour Lens

Exclusion : Abdulhamid (81e) pour Lens

Lens n'a pas profité du faux pas parisien contre Lorient. Les Sang et Or ont été accrochés par Nice 1-1 ce samedi soir.

Le match nul du PSG contre Lorient dans l'après-midi relançait les espoirs de titre de Lens. Les Sang et Or devaient toutefois négocier un déplacement périlleux à Nice qui venait d'accrocher Lille et Marseille. Les hommes de Pierre Sage étaient bousculés en première période avec une belle parade de Risser sur une tête de Bah (17e). Les contres niçois gênaient beaucoup Lens. Ironie du sort, c'est sur un contre que le RCL piégeait son hôte. Sur un corner niçois bien dégagé, Saint-Maximin devançait la sortie de Diouf et marquait dans le but vide.

Lens retrouvait sa maîtrise et semblait tenir le match en main. Mais, une attaque rapide des Aiglons changeait la fin de match. Abdulhamid fauchait Diop à la limite de la surface. Le Saoudien était exclu directement. Sur le coup-franc de Diop, Ali Abdi récupérait le ballon et trompait de près Risser. On en restait à 1-1. Lens reste à 6 points du PSG à trois matchs de la fin, un gouffre. Nice récupère une petite unité sur Auxerre. Le Gym a 6 points d'avance sur l'AJA qui jouera dimanche contre Angers.