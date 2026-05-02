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L1 : Nice freine Lens, le PSG applaudit

Ligue 102 mai , 23:02
parMehdi Lunay
0
32e journée de Ligue 1
Allianz Riviera
Nice-Lens 1-1
Buts : Ali Abdi (84e) pour Nice ; Saint-Maximin (60e) pour Lens
Exclusion : Abdulhamid (81e) pour Lens
Lens n'a pas profité du faux pas parisien contre Lorient. Les Sang et Or ont été accrochés par Nice 1-1 ce samedi soir.
Le match nul du PSG contre Lorient dans l'après-midi relançait les espoirs de titre de Lens. Les Sang et Or devaient toutefois négocier un déplacement périlleux à Nice qui venait d'accrocher Lille et Marseille. Les hommes de Pierre Sage étaient bousculés en première période avec une belle parade de Risser sur une tête de Bah (17e). Les contres niçois gênaient beaucoup Lens. Ironie du sort, c'est sur un contre que le RCL piégeait son hôte. Sur un corner niçois bien dégagé, Saint-Maximin devançait la sortie de Diouf et marquait dans le but vide.
Lens retrouvait sa maîtrise et semblait tenir le match en main. Mais, une attaque rapide des Aiglons changeait la fin de match. Abdulhamid fauchait Diop à la limite de la surface. Le Saoudien était exclu directement. Sur le coup-franc de Diop, Ali Abdi récupérait le ballon et trompait de près Risser. On en restait à 1-1. Lens reste à 6 points du PSG à trois matchs de la fin, un gouffre. Nice récupère une petite unité sur Auxerre. Le Gym a 6 points d'avance sur l'AJA qui jouera dimanche contre Angers.
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un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde

L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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