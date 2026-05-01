L2 : Programme TV et résultats de la 33e journée

33e journée de Ligue 2 :

Samedi 2 mai

20h00 : Troyes - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 6)

US Boulogne - FC Annecy (sur beIN Sports Connect)

En Avant Guingamp - Bastia (sur beIN Sports Max 9)

Amiens SC - Red Star FC (sur beIN Sports Max 7)

Rodez Aveyron Football - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

USL Dunkerque - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Connect)

Montpellier Hérault - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 8)

Le Mans FC - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 5)

Pau FC - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Connect)