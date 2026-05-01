Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 33e journée

Ligue 202 mai , 00:00
parAlexis Rose
0
33e journée de Ligue 2 :
Samedi 2 mai
20h00 : Troyes - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 6)
US Boulogne - FC Annecy (sur beIN Sports Connect)
En Avant Guingamp - Bastia (sur beIN Sports Max 9)
Amiens SC - Red Star FC (sur beIN Sports Max 7)
Rodez Aveyron Football - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)
USL Dunkerque - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Connect)
Montpellier Hérault - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 8)
Le Mans FC - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 5)
Pau FC - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Connect)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
64321976563224
2
Le Mans
583215134473017
3
Saint-Étienne
57321769533617
4
Reims
523213136473116
5
Rodez
52321313641374
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C'est trop tard🤷

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😂😂😂😂 que feraient-ils de ça ?

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les mecs avec deux prénoms ça porte la poisse

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y'a un salaire minimum pour les moins de 12 ans dans les usines maintenant. Cela impact forcément sur les prix. 😜

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

balek... c'est pour jouer au foot. a part pour les tocards qui vont au taf ou chez Flunch avec ... et là je peux rien faire pour eux. 120 balles, fraient mieux d'acheter des livres aux 5 gamins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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