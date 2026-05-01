TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Et voilà,il va partir jouer a son poste et il sera très bon ailleurs
Tout est encore possible
On a la chance d’avoir dans notre championnat le plus grand tacticien de l’histoire du Sénégal, on ne le mesure pas encore!
Heureusement qu’il y le public de la baujoire. Un public progressiste et inclusif qui mettent une superbe ambiance avec des groupes de supporters historiques!
J’aime bien Karabec mais il est vachement lent et prévisible dans ses dribbles. Dommage
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
Les premières minutes de l’entraînement de ce jeudi 👊 #OLSRFC
Défi en terres lyonnaises, fin de saison et mentalité du groupe... Franck Haise et Quentin Merlin se sont présentés en conférence de presse avant le déplacement dans le Rhône, dimanche 🎙️