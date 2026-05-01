TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Avant de finir sa saison face au Lens de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais jouera une première finale dans la course au podium face au Stade Rennais ce dimanche soir.

Quelle heure pour OL - Rennes ?

dimanche 3 mai 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Clément Turpin. Remonté sur le podium du championnat de France après une période difficile, Lyon ne veut plus lâcher sa place et le billet pour la prochaine Ligue des Champions qui va avec. Pour conserver son rang face au LOSC, Rennes , Marseille ou Monaco, Lyon va devoir faire les meilleurs résultats possibles lors des trois dernières journées. À commencer par ce match capital face à Rennes, un autre candidat au Top 3. Cette rencontre se jouera ceau Groupama Stadium. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre OL - Rennes ?

Considérée comme l’affiche de la 32e journée de Ligue 1, cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+, comme tous les grands matchs du dimanche soir.

Les compos probables de OL - Rennes :

Depuis la mi-avril, l’OL a parfaitement redressé la barre en battant Lorient (2-0), le PSG (2-1) et Auxerre la semaine dernière (3-2). Grâce à ces trois succès de suite, Lyon a pris place sur le podium, grâce à une meilleure différence de buts que Lille, un point d’avance sur Rennes et quatre sur l’OM. Afin de conserver sa place derrière Paris et Lens et aussi pour écarter un candidat au podium, le club rhodanien voudra l'emporter dimanche soir. Pour ce match, Paulo Fonseca composera sans Fofana, Himbert, Mangala ou Nuamah.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk.

Inarrêtable depuis l’arrivée de Franck Haise en février dernier, le SRFC reste sur quatre victoires de suite, dont une arrachée dans le derby face à Nantes la semaine dernière (2-1). Bien installé à la cinquième place du championnat de France, le club breton ambitionne de gagner à Lyon pour viser le podium en L1. Pour cela, Rennes pourra compter sur ses atouts majeurs, comme Lepaul ou Rongier, mais Haise fera quand même sans Frankowski, Jacquet ou Nordin.

La compo probable de Rennes : Samba - Seidu, Ait Boudlal, Brassier, Merlin - Blas, Rongier, Camara, Tamari - Embolo, Lepaul.