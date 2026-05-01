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TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 101 mai , 7:30
parAlexis Rose
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Avant de finir sa saison face au Lens de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais jouera une première finale dans la course au podium face au Stade Rennais ce dimanche soir.

Quelle heure pour OL - Rennes ?

Remonté sur le podium du championnat de France après une période difficile, Lyon ne veut plus lâcher sa place et le billet pour la prochaine Ligue des Champions qui va avec. Pour conserver son rang face au LOSC, Rennes, Marseille ou Monaco, Lyon va devoir faire les meilleurs résultats possibles lors des trois dernières journées. À commencer par ce match capital face à Rennes, un autre candidat au Top 3. Cette rencontre se jouera ce dimanche 3 mai 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Clément Turpin.

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Sur quelle chaîne suivre OL - Rennes ?

Considérée comme l’affiche de la 32e journée de Ligue 1, cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sera à suivre sur l’antenne de Ligue 1+, comme tous les grands matchs du dimanche soir.

Les compos probables de OL - Rennes :

Depuis la mi-avril, l’OL a parfaitement redressé la barre en battant Lorient (2-0), le PSG (2-1) et Auxerre la semaine dernière (3-2). Grâce à ces trois succès de suite, Lyon a pris place sur le podium, grâce à une meilleure différence de buts que Lille, un point d’avance sur Rennes et quatre sur l’OM. Afin de conserver sa place derrière Paris et Lens et aussi pour écarter un candidat au podium, le club rhodanien voudra l'emporter dimanche soir. Pour ce match, Paulo Fonseca composera sans Fofana, Himbert, Mangala ou Nuamah.
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk.
Inarrêtable depuis l’arrivée de Franck Haise en février dernier, le SRFC reste sur quatre victoires de suite, dont une arrachée dans le derby face à Nantes la semaine dernière (2-1). Bien installé à la cinquième place du championnat de France, le club breton ambitionne de gagner à Lyon pour viser le podium en L1. Pour cela, Rennes pourra compter sur ses atouts majeurs, comme Lepaul ou Rongier, mais Haise fera quand même sans Frankowski, Jacquet ou Nordin.
La compo probable de Rennes : Samba - Seidu, Ait Boudlal, Brassier, Merlin - Blas, Rongier, Camara, Tamari - Embolo, Lepaul.

Ligue 1

03 mai 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Rennes
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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