Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

😅😅😅😅
Et son salaire c'est OpenData ??? L'IAne de Jane pas vouloir donner tard zan...
Benatia s'est vanté récemment d'avoir tenté de faire venir Da Cunha qui a brillé avec l'équipe de France. Bizarrement on le voit pas faire son coq pour rappeler que c'est lui qui a fait venir Abdelli. Mdr
A moins ..... qu'il remplace Harry Kane en fin de contrat au Bayern Olise à côté de lui
Et sans c1 !!! Il se compare a cr7 mais il en est très très loin. C est un bon joueur mais pas un crack .tel messi cr7 ou Ronaldo.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
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|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
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|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
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|9
|9
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|6
|5
|2
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|3
|7
|12
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|1
|2
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|8
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|2
|5
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|5
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|-2
|5
|5
|1
|2
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|6
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|4
|5
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|1
|3
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|1
|1
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|11
|-7
|3
|5
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|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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