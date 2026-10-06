Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

Liga
parCorentin Facy
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Le torchon brûle entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, à tel point que le départ de l’international français est annoncé pour l’été prochain.
En quittant le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, Kylian Mbappé ne pensait pas vivre une aventure aussi contrastée. Deux ans après son arrivée, le capitaine des Bleus n’a toujours soulevé aucune Liga, ni aucune Ligue des Champions et aucun Ballon d’Or dans la Casa Blanca. Une sacrée désillusion d’autant que sa cote de popularité est en chute libre. Une partie des supporters du Real Madrid lui imputent directement les mauvais résultats de l’équipe, qui gagnait avant son arrivée en provenance du PSG.
Les dernières sorties nocturnes de Mbappé n’ont par ailleurs pas été appréciées en Espagne, où l’on se pose de plus en plus de questions sur l’attaquant de 28 ans. Le divorce est-il d’ores et déjà consommé ? La réponse est oui selon le journaliste François Gallardo, qui affirme sur X que le départ de Kylian Mbappé l’été prochain est d’ores et déjà acté. « Kylian Mbappé est en colère et déçu par le Real Madrid. Il a pris la décision de quitter le club à l'été 2027, et le Real Madrid ne va pas l'empêcher. Sa prochaine destination est en Premier League » a publié notre confrère d’El Chiringuito.

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Une bombe qui, si elle venait à se confirmer, va logiquement faire énormément parler sur la planète football. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029, Kylian Mbappé n’avait sans doute pas prévu de rester seulement trois ans dans la Casa Blanca au moment de son départ. Il est sans doute encore un peu tôt pour affirmer avec certitude que le Français vit ses derniers mois à Madrid. Mais en cas de troisième saison blanche consécutive, il est clair que les deux parties pourraient se mettre d’accord pour un départ.
La question est maintenant de savoir quels seront les clubs à se positionner pour recruter l’ancien Parisien et quelle sera la somme réclamée par le Real Madrid. A ce jour, la valeur marchande de Kylian Mbappé est estimée à 200 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.
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A moins ..... qu'il remplace Harry Kane en fin de contrat au Bayern Olise à côté de lui

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Et sans c1 !!! Il se compare a cr7 mais il en est très très loin. C est un bon joueur mais pas un crack .tel messi cr7 ou Ronaldo.

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