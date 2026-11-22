Solide leader de la phase régulière de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut poursuivre sa série de victoires face à l’AS Rome cette semaine en Ligue des Champions.

Quelle heure pour PSG - AS Rome ?

mercredi 25 novembre à 21h00. La Ligue des Champions est de retour ! Après une petite pause due à la trêve internationale de novembre, la plus célèbre des compétitions de clubs va se poursuivre cette semaine, avec notamment un joli match pour le PSG . Premier du classement, Paris va effectivement recevoir l’AS Rome au Parc des Princes. Cette rencontre se jouera ce

Sur quelle chaîne suivre PSG - AS Rome ?

Comme tous les rendez-vous de Ligue des Champions, ce match entre le PSG et la Roma, comptant pour la 5e journée de la C1, sera diffusé sur l’antenne de Canal+.

Les compos probables de PSG - AS Rome :

Leader du championnat de France, le PSG est aussi installé sur le trône en Ligue des Champions. Double tenant du titre, le club de la capitale française est premier avec 12 points, à égalité avec le Real Madrid. Très fort face au Barça (4-2) et Manchester City (4-2), Paris continue de choquer l’Europe. En quête d’une 13e victoire de suite toutes compétitions confondues, le PSG devra toutefois composer sans quelques stars. En effet, Luis Enrique devra aligner une équipe sans Désiré Doué, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit samedi à Nice.

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La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Akliouche, Dembélé, Torres.

Auteur d’un très bon début de saison en Serie A, avec une place sur le podium avec 30 points en 12 journées, la Roma est moins à l’aise en Ligue des Champions. Défait à Manchester United lors de la dernière journée (2-3), le club italien n’a gagné qu’une seule fois face à Bratislava (4-0). Vingtième du classement de la phase régulière, à cinq unités du Top 8, la Roma va tenter de faire un exploit à Paris pour remonter. Pour ce match, Gian Piero Gasperini disposera d’un groupe presque au complet.

La compo probable de l’AS Rome : Svilar - Mancini, Balerdi, Hermoso - Lulli, Cristante, Koné, Molina - Dybala, Malen, Mora.