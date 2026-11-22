Auteur d’un énorme match, Jeffrey de Lange n’a rien pu faire pour éviter la déroute collective de l’Olympique de Marseille face au Mans (2-3).

Ce dimanche soir, Jeffrey de Lange a tout fait pour sauver son OM . Mais à l’issue d’une fin de match complètement folle au Stade Vélodrome, lors de laquelle Marseille a encaissé trois buts en 25 minutes, le gardien nérlandais se montrait impuissant. Pourtant, le gardien de 28 ans a réalisé une grande performance en effectuant six arrêts. À la 79e minute de jeu, alors que Le Mans était revenu à 2-1, De Lange a même stoppé le penalty tiré par le premier buteur Mafouta (70e). Mais au coeur d’une fin de match où tout le collectif marseillais a sombré, l’ancien portier de Go Ahead Eagles a subi des vagues et a fini par sombrer face aux tirs de Colas (84e) et de Vercruysse au bout du temps additionnel (90e+5).

De Lange, l’une de seules bonnes surprises à l’OM

Une sale soirée pour les Olympiens, qui peuvent toutefois dire merci à celui qui n’était pas destiné à garder la cage de l’OM cette saison. Titularisé par Bruno Genesio après le départ de Rulli à Manchester City, De Lange aurait dû voir un concurrent débarqué, mais Marseille n’a finalement pas pu recruter lors du dernier mercato estival. Aligné dans le onze de départ de l’OM un peu par défaut, De Lange fait pourtant partie des meilleurs éléments depuis le début de la saison. Preuve que Marseille, qui a raté une occasion en or de monter sur le podium après avoir mené au score pendant plus d’une heure, ne dispose pas d’un énorme effectif…