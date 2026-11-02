Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé

Au cœur d’une polémique après sa déclaration sur Mao Zedong, Kylian Mbappé s’est senti obligé de présenter ses excuses à la Chine. L’attaquant du Real Madrid avait pourtant la légitimité et la personnalité pour assumer ses propos.

Kylian Mbappé a sûrement hâte de passer à autre chose. Après la déception du Ballon d’Or la semaine dernière, l’attaquant du Real Madrid s’est retrouvé impliqué dans une polémique à cause de ses propos sur Mao Zedong dans l’émission The Bridge. La Chine n’a pas du tout apprécié la vidéo dans laquelle le Français qualifie l’ancien dirigeant de dictateur. Etant donné les conséquences financières pour la Maison Blanche, la Liga et lui-même, le Français n’a pas tardé à présenter ses excuses, à tort ?

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C’est en tout cas l’opinion de Bertrand Latour. Pour le journaliste de Canal+, Kylian Mbappé aurait dû assumer sa déclaration et envoyer balader les mécontents. « J’ai eu beaucoup de peine pour lui, qu’il se prenne ce torrent de menaces, a regretté le chroniqueur du CFC. (…) Je trouve que c’est hyper injuste ce qui lui arrive. Mbappé, c’est quelqu’un qui s’est beaucoup engagé, qui s’engage. Ce n’est pas quelqu’un qui se cache. (…) Il n’a pas peur d’être clivant. Ce que je trouve dommage, c’est qu’il décrit une réalité. (…) Il n’a pas dit quelque chose qui était erroné. »

« Que même Mbappé doive se coucher devant ses propres millions, peut-être par rapport à ses liens de sponsoring, ceux du Real Madrid et de la Liga, je trouve ça dommage. S’il y avait bien un mec qui aurait pu dire "pardon, je vous emmerde", c’était lui, a poursuivi Bertrand Latour. Qu’est-ce qui va se passer ? Le Real Madrid va le virer parce qu’il ne se serait pas excusé ? Je ne pense pas. Moi, j’aurais aimé qu’il soit solide. (…) J’aurais aimé qu’il puisse se dire : "Je l’ai dit, OK, je pensais faire une vanne, vous me mettez dans la sauce. Oui, j’ai dit la réalité, je ne vais pas m'excuser." » Malgré la forte personnalité du Merengue, les enjeux financiers ont rapidement pris le dessus sur tout le reste dans cette affaire.