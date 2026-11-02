OL : Retour de Pierre Sage, la décision est prise

Le départ de Paulo Fonseca ne fait plus beaucoup de doute à l’OL, qui s’active pour lui dénicher un successeur. Sauf énorme surprise, ce ne sera pas Pierre Sage.

Du côté des supporters de l’OL, un autre nom fait beaucoup fantasmer, celui de Pierre Sage. L’ancien Lyonnais vit un début de saison très difficile avec les Eagles, actuellement 18es de Premier League et un potentiel retour dans la capitale des Gaules ferait sens. Ce n’est cependant pas très probable à ce stade selon le journaliste Sacha Tavolieri.

« Paulo Fonseca devrait être l’entraîneur du Sporting CP dans les prochains jours. Il reste encore des détails à régler entre les parties mais tout devrait entrer dans l’ordre dans les prochaines heures. Dans le sens des arrivées, le retour de Pierre Sage à l’OL est considéré comme impossible » a publié sur X le journaliste de Sky Sports. La piste Pierre Sage, bien que très séduisante pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, est par conséquent à oublier.

Les dirigeants rhodaniens ne peuvent de toute façon pas se permettre d’attendre que le coach de Crystal Palace soit libre, ce qui n’est pas le cas à l’instant T puisque le club londonien n’a pas encore pris la décision de s’en séparer, en dépit de ce début de saison très difficile. Les pistes Carlos Vicens et Thiago Motta qui eux sont libres de tout contrat, sont donc plus crédibles pour succéder à Paulo Fonseca, dont le départ en cours de saison va continuer de faire débat dans les prochains jours.