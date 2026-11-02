OL : Retour de Pierre Sage, la décision est prise
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exact. il connait les jeunes, les qualités des joueurs, les placements etc. l ol est dans un bonne dynanique, et pareil je trouve ça bete de tout gacher... apres il y a des imperatifs financiers qui sont toujours devant tout
Oui, c’est une invention de toutes pièces, lancée et entretenue par les aigris anti-OL. À l’époque, toutes les statistiques démontraient clairement que Lyon n’était pas davantage avantagé que les autres clubs et que les penalties sifflés en faveur de l’OL n’étaient pas plus nombreux que pour les autres équipes de Ligue 1. Ça, ce sont des faits, pas une légende infondée qui n’aurait jamais dû exister.
La pérennité d'un club, tu la gères a l'intersaison non?? Si tu dois encore gérer cet aspect une fois la saison commencé, c'est que t'as mal bossé cet été alors....
Molina vient de dire a la radio que Der Zakarian a été contacté par l'OL
Ajoute les charges et le staff tu es plus près de 13M
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11