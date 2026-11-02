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OL : Retour de Pierre Sage, la décision est prise

OL : Retour de Pierre Sage, la décision est prise

OL
parCorentin Facy
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Le départ de Paulo Fonseca ne fait plus beaucoup de doute à l’OL, qui s’active pour lui dénicher un successeur. Sauf énorme surprise, ce ne sera pas Pierre Sage.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne s’attendaient certainement pas à vivre une telle situation avant même la mi-saison. Alors que son équipe est troisième de Ligue 1, Paulo Fonseca s’apprête à partir pour s’engager en faveur du Sporting Portugal. Un énorme coup de tonnerre à Lyon, qui doit s’organiser pour trouver au plus vite un successeur à l’ex-entraîneur de l’AC Milan. Le nom qui revient avec insistance depuis dimanche soir est celui de Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola et ex-entraîneur de Braga.
Du côté des supporters de l’OL, un autre nom fait beaucoup fantasmer, celui de Pierre Sage. L’ancien Lyonnais vit un début de saison très difficile avec les Eagles, actuellement 18es de Premier League et un potentiel retour dans la capitale des Gaules ferait sens. Ce n’est cependant pas très probable à ce stade selon le journaliste Sacha Tavolieri.
« Paulo Fonseca devrait être l’entraîneur du Sporting CP dans les prochains jours. Il reste encore des détails à régler entre les parties mais tout devrait entrer dans l’ordre dans les prochaines heures. Dans le sens des arrivées, le retour de Pierre Sage à l’OL est considéré comme impossible » a publié sur X le journaliste de Sky Sports. La piste Pierre Sage, bien que très séduisante pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, est par conséquent à oublier.
Les dirigeants rhodaniens ne peuvent de toute façon pas se permettre d’attendre que le coach de Crystal Palace soit libre, ce qui n’est pas le cas à l’instant T puisque le club londonien n’a pas encore pris la décision de s’en séparer, en dépit de ce début de saison très difficile. Les pistes Carlos Vicens et Thiago Motta qui eux sont libres de tout contrat, sont donc plus crédibles pour succéder à Paulo Fonseca, dont le départ en cours de saison va continuer de faire débat dans les prochains jours.

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Derniers commentaires

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exact. il connait les jeunes, les qualités des joueurs, les placements etc. l ol est dans un bonne dynanique, et pareil je trouve ça bete de tout gacher... apres il y a des imperatifs financiers qui sont toujours devant tout

Le penalty refusé à l’OL fait parler

Oui, c’est une invention de toutes pièces, lancée et entretenue par les aigris anti-OL. À l’époque, toutes les statistiques démontraient clairement que Lyon n’était pas davantage avantagé que les autres clubs et que les penalties sifflés en faveur de l’OL n’étaient pas plus nombreux que pour les autres équipes de Ligue 1. Ça, ce sont des faits, pas une légende infondée qui n’aurait jamais dû exister.

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

La pérennité d'un club, tu la gères a l'intersaison non?? Si tu dois encore gérer cet aspect une fois la saison commencé, c'est que t'as mal bossé cet été alors....

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Ajoute les charges et le staff tu es plus près de 13M

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