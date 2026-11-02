Aller au contenu
Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

OL
parEric Bethsy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Proche d’un transfert au Sporting Portugal, Paulo Fonseca ne pouvait pas cacher son émotion lors du match remporté face à Angers (2-0) dimanche. Pour Clément Grenier, ses larmes au coup de sifflet final montrent que l’entraîneur ne souhaite pas quitter l’Olympique Lyonnais.
Longuement interrogé sur son départ imminent, Paulo Fonseca n’a pas été très bavard. Le coach de l’Olympique Lyonnais a seulement confirmé à demi-mot son transfert au Sporting Portugal, sans s’attarder sur les raisons de son choix. D’après les informations qui circulent, le Portugais a lui-même demandé à quitter l’écurie rhodanienne afin de rejoindre son club de cœur. Ce n’est pourtant pas la sensation de Clément Grenier.
Face à l’émotion de Paulo Fonseca lors du match face à Angers, le consultant de Ligue 1+ voit plutôt un coach poussé vers la sortie pour des raisons financières. « Je ne sais pas s'il va céder à l'appel du coeur. En tout cas, c'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes, a interprété l’ancien Lyonnais. Si on lit un peu entre les lignes, ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui, mais en tout cas, cela se dirige vers un départ. Les conditions font que cela me fait penser un petit peu à Mikautadze qui ne voulait pas partir de Lyon, mais pour des questions économiques, ils ont été obligés de le vendre. Pour d'autres joueurs par le passé, cela a déjà été le cas. »

Lire aussi

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OLPaulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL
Il est vrai que les revenus du technicien (350 000 euros brut mensuel) pèsent lourd sur les finances de Lyon. « C'est un gros salaire, en tout cas pour l'Olympique Lyonnais en ce moment, a souligné Clément Grenier. Mais c'est sûr que pour moi, ce serait une grosse perte. Il a créé quelque chose avec Matthieu Louis-Jean et toute l'équipe. Autour de ces deux personnes-là, c’est ce qui a fait que c'était une famille. Il l'a dit et répété, je pense que c'est dur. Je pense que ses émotions et ses larmes en disent long, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas envie de partir, mais qu'il va être obligé de le faire pour libérer cette masse salariale. » A contre-cœur ou non, Paulo Fonseca n’a pas tardé à s’entendre avec le Sporting Portugal.
Articles Recommandés
Barcelone Vend Balde Et Contacte Le Psg
Liga

Barcelone vend Baldé et contacte le PSG

Pour Une Fois Kylian Mbappe Sest Sous Estime
Kylian Mbappé

Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé

Edf Guillaume Restes Na Pas Le Niveau Barthez Deja Critique
Equipe de France

EdF : Guillaume Restes n'a pas le niveau, Barthez déjà critiqué

Non Au Psg Abde Ezzalzouli Prefere Le Betis Seville
PSG

Non au PSG, Abde Ezzalzouli préfère le Betis Séville

Fil Info

Barcelone vend Baldé et contacte le PSG
Pour une fois, Kylian Mbappé s’est sous-estimé
EdF : Guillaume Restes n'a pas le niveau, Barthez déjà critiqué
Non au PSG, Abde Ezzalzouli préfère le Betis Séville
OM : Greenwood regrette terriblement son départ
EdF : Thauvin dans la liste, Zidane va craquer
Carlos Vicens nommé coach de l'OL dans les 72 heures ?
Un international allemand se mêle du mercato du PSG
L'OM a enfin un gardien, La Provence hallucine

Derniers commentaires

Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

Kang n'investit pas dans notre club, on ne sait pas ce qu'elle fout la, elle ne communique pas, elle ne donne pas sa vision pour l'ol elle est en train de vider le stade, elle vend tous les meilleurs éléments dès qu'ils ont la moindre valeur, elle est même prendre à vendre son coach, l'arbre qui cachait la forêt. Il va durer jusqu'a quand le totem d'immunité

EdF : Thauvin dans la liste, Zidane va craquer

Apparemment il viendrait avec Steve Savidant et David Trézéguet.

OL : Retour de Pierre Sage, la décision est prise

Leogets, junisback , sur un autre article sur l'OL ce matin

Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

Bla-bla-bla

Paulo Fonseca rapporte 9,2 ME à l’OL

ah d'accord... mais bizarrement j'ai pas vu ton avis tout court sur le sujet.... Mais parce que par posture, tu vas défendre mordicus la direction, quoi qu il arrive...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading