Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca
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Kang n'investit pas dans notre club, on ne sait pas ce qu'elle fout la, elle ne communique pas, elle ne donne pas sa vision pour l'ol elle est en train de vider le stade, elle vend tous les meilleurs éléments dès qu'ils ont la moindre valeur, elle est même prendre à vendre son coach, l'arbre qui cachait la forêt. Il va durer jusqu'a quand le totem d'immunité
Apparemment il viendrait avec Steve Savidant et David Trézéguet.
Leogets, junisback , sur un autre article sur l'OL ce matin
Bla-bla-bla
ah d'accord... mais bizarrement j'ai pas vu ton avis tout court sur le sujet.... Mais parce que par posture, tu vas défendre mordicus la direction, quoi qu il arrive...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11