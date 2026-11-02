Après Mikautadze, l'OL est sans pitié pour Fonseca

Proche d’un transfert au Sporting Portugal, Paulo Fonseca ne pouvait pas cacher son émotion lors du match remporté face à Angers (2-0) dimanche. Pour Clément Grenier, ses larmes au coup de sifflet final montrent que l’entraîneur ne souhaite pas quitter l’Olympique Lyonnais.

Longuement interrogé sur son départ imminent, Paulo Fonseca n’a pas été très bavard. Le coach de l’Olympique Lyonnais a seulement confirmé à demi-mot son transfert au Sporting Portugal, sans s’attarder sur les raisons de son choix. D’après les informations qui circulent, le Portugais a lui-même demandé à quitter l’écurie rhodanienne afin de rejoindre son club de cœur. Ce n’est pourtant pas la sensation de Clément Grenier.

Je ne sais pas s'il va céder à l'appel du coeur. En tout cas, c'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes, a interprété l’ancien Lyonnais. Si on lit un peu entre les lignes, ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui, mais en tout cas, cela se dirige vers un départ. Les conditions font que cela me fait penser un petit peu à Mikautadze qui ne voulait pas partir de Lyon, mais pour des questions économiques, ils ont été obligés de le vendre. Pour d'autres joueurs par le passé, cela a déjà été le cas. » Face à l’émotion de Paulo Fonseca lors du match face à Angers, le consultant de Ligue 1 + voit plutôt un coach poussé vers la sortie pour des raisons financières. «, a interprété l’ancien Lyonnais.

Il est vrai que les revenus du technicien (350 000 euros brut mensuel) pèsent lourd sur les finances de Lyon. « C'est un gros salaire, en tout cas pour l'Olympique Lyonnais en ce moment, a souligné Clément Grenier. Mais c'est sûr que pour moi, ce serait une grosse perte. Il a créé quelque chose avec Matthieu Louis-Jean et toute l'équipe. Autour de ces deux personnes-là, c’est ce qui a fait que c'était une famille. Il l'a dit et répété, je pense que c'est dur. Je pense que ses émotions et ses larmes en disent long, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas envie de partir, mais qu'il va être obligé de le faire pour libérer cette masse salariale. » A contre-cœur ou non, Paulo Fonseca n’a pas tardé à s’entendre avec le Sporting Portugal.