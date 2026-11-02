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Non au PSG, Abde Ezzalzouli préfère le Betis Séville

Non au PSG, Abde Ezzalzouli préfère le Betis Séville

PSG
parCorentin Facy
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Cité parmi les pistes offensives du PSG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, Abde Ezzalzouli est heureux au Betis Séville. Un transfert cet hiver est improbable.
Le Paris Saint-Germain va-t-il profiter du mercato hivernal pour recruter et ainsi compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, absent pendant les six prochains mois ? Ces derniers jours, le nom d’Ibrahim Maza est évoqué avec insistance dans la capitale française. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen n’est pas le seul à susciter un vif intérêt de la part du double champion d’Europe en titre. Luis Campos apprécie aussi le profil d’Abde Ezzalzouli, ailier gauche marocain du Betis Séville, sous contrat avec le club andalou jusqu’en juin 2029.
Un transfert de l’ancien Barcelonais serait estimé à environ 40 millions d’euros, une somme dans les cordes du Paris SG. Reste que pour Matteo Moretto, spécialiste du mercato pour DAZN, le joueur se sent bien en Andalousie et un transfert cet hiver a peu de chances de voir le jour.
« Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs. Il est vrai que Abde partage le même agent qu'Achraf Hakimi et qu'ils sont très bons amis, mais on me dément un possible transfert au PSG. Il est sous contrat jusqu'en 2029, il est extrêmement heureux à La Cartuja et le Betis est satisfait de lui. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'options concernant une potentielle recrue offensive au PSG » a expliqué le spécialiste du mercato, dont les informations sont généralement assez fiables.
Difficile par conséquent d’envisager à court terme un transfert de l’international marocain dans la capitale française. La question est surtout de savoir si le Paris SG va franchir le pas en recrutant l’hiver prochain, ce qui n’est pas du tout certain à ce stade. Luis Campos compte sur l’éclosion de joueurs tels que Godts ou Akliouche pour compenser la blessure de Kvaratskhelia, sans oublier Ferran Torres, auteur d’un excellent début de saison et qui traverse en ce moment une période un peu plus compliquée.

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ah d'accord... mais bizarrement j'ai pas vu ton avis tout court sur le sujet.... Mais parce que par posture, tu vas défendre mordicus la direction, quoi qu il arrive...

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C'est plutôt un rève de gosse qui pourrait s'accomplir pour lui. Mais bon.... tu es trop bête pour le réaliser.

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