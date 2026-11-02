OM : Greenwood regrette terriblement son départ

Le torchon brûle entre Fenerbahçe et Mason Greenwood, de quoi faire regretter à l’attaquant anglais son départ de l’OM l’été dernier.

Auteur d’un très bon début de saison sous les couleurs du Fenerbahçe avec 7 buts et 4 passes décisives, Mason Greenwood commence déjà à déchanter en Turquie. En colère contre son entraîneur lors de sa sortie à la 55e minute de jeu contre Galatasaray le 26 octobre dernier, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille ne faisait pas partie du groupe pour la réception de Goztepe ce week-end (défaite 1-2). D’après les informations de Fotosport, Mason Greenwood a eu une vive altercation avec son président Aziz Yıldırım… au point d’acter son divorce avec Fenerbahçe, quatre mois seulement après son arrivée au club.

Et pour cause, le média turc révèle que l’ancien numéro 10 de l’Olympique de Marseille a eu une longue discussion avec son père et agent Andrew Greenwood. Au terme de cet échange, une décision forte aurait été prise par le joueur et son entourage : acter au plus vite son départ de la Turquie et pourquoi pas dès le mercato hivernal. Une information qui demande encore confirmation de la part de médias européens bien renseignés, mais qui tend à prouver que le climat est bouillant entre Mason Greenwood et Fenerbahçe.

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L’attaquant anglais de 24 ans, qui avait réalisé deux saisons très réussies sportivement à l’Olympique de Marseille, commence peut-être à regretter son choix estival. Reste que financièrement, le club phocéen n’avait pas eu d’autre possibilité que de se séparer de l’ancien attaquant de Manchester United. Un retour est bien évidemment impossible à envisager au vu des finances olympiennes. Du côté de l’Italie en revanche, on scrute le dossier Mason Greenwood de près. Et pour cause, l’AS Roma était bouillante à l’idée de recruter l’Anglais en provenance de l’OM il y a quelques mois. Son potentiel départ de Fenerbahçe pourrait donc faire les affaires du club de la Louve.