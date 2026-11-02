Carlos Vicens nommé coach de l'OL dans les 72 heures ?

Le départ de Paulo Fonseca est imminent à l’OL, qui a choisi Carlos Vicens pour lui succéder. Tout pourrait s’accélérer avant le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad ce jeudi.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un grand changement en ce mois de novembre et personne ne pouvait s’y attendre il y a de cela quelques jours. Contacté par le Sporting Portugal pour prendre la succession de Rui Borges, Paulo Fonseca va sauf énorme revirement de situation quitter le club rhodanien cette semaine. L’entraîneur de l’OL est apparu les larmes aux yeux après la victoire de son équipe au Groupama Stadium face à Angers dimanche, des images qui ne trompent pas quant à l’imminence de son départ.

Le nom de son successeur se dessine de plus en plus. Selon les informations du Progrès, la piste menant à Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga le 20 octobre dernier, est bien la plus chaude. L’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, qui a également entraîné les U18 du club anglais durant sa carrière, est l’immense favori au banc de l’OL. Le quotidien régional va plus loin en affirmant que tout pourrait s’accélérer dans les 72 heures à venir. En effet, Carlos Vicens a des chances d’être sur le banc de l’Olympique Lyonnais pour le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad ce jeudi en Europa League.

Pour rappel, Paulo Fonseca était en fin de contrat avec l’OL en juin 2027 et aucun accord n’avait été trouvé pour une éventuelle prolongation. Matthieu Louis-Jean ne s’attendait pas pour autant à devoir trouver un successeur au Portugais dès novembre. Reste maintenant à voir si la nomination de Carlos Vicens se confirmera et si l’entraîneur espagnol de 43 ans parviendra à rapidement faire oublier l’ancien coach de l’AC Milan et de Lille dans la capitale des Gaules.