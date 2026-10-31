Chine

Affaire Mbappé : La Liga a vraiment disparu de la télé chinoise

Liga
parClaude Dautel
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Les autorités chinoises se sont offusquées cette semaine des propos de Kylian Mbappé sur « un dictateur chinois ». Et ils ont mis leurs menaces à exécution puisque les deux premiers matchs de la 11e journée de Liga n'ont pas été diffusés.
Les amateurs chinois de football espagnol sont à la diète ce week-end, puisque la télévision n'a pas donné en direct les rencontres Villarreal-Espanyol et Levante- Atlético de Madrid qui lançaient la 11e journée de Liga. Alors que Javier Tebas, le Real Madrid et Kylian Mbappé s'étaient rapidement excusés, en Chine on ne prend pas du tout cela à la légère. Selon l'Agence France Presse, qui a contacté la Liga, c'est la première fois que les téléspectateurs de l'Empire du Milieu sont ainsi privés des matchs du championnat d'Espagne. Pour la Liga, c'est évidemment une petite catastrophe, car les audiences sont colossales en Chine, et les droits TV payés par CCTV, les chaînes du service public, sont conséquents. Maintenant, la suite du week-end va permettre d'en savoir plus.

La Liga disparaît des écrans chinois

Si les deux premières affiches de la journée de championnat n'ont pas été diffusées, Javier Tebas doit surtout attendre ce que la télévision chinoise va faire avec les matches du FC Barcelone et du Real Madrid. Car du côté de Pékin, comme ailleurs dans le monde, ce sont surtout ces deux clubs qui attirent les plus grosses audiences. Ce samedi soir, Lamine Yamal et ses coéquipiers du Barça reçoivent Alaves, tandis que dimanche, le Real Madrid de Kylian Mbappé se déplacera au Racing Santander. Si là encore les autorités chinoises bloquent la diffusion, alors la Liga pourrait commencer à se faire des soucis.
Cette semaine, Javier Tebas a rencontré l'ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, mais visiblement cela n'a pas eu d'effet auprès des autorités chinoises. De son côté, la chaîne de télévision d'État chinoise, par le biais du China Media Group (CMG), a confirmé avoir suspendu la diffusion de La Liga dans le pays depuis le 26 octobre. Cette mesure concerne tous les matchs du championnat d'Espagne, ceux auxquels participe Mbappé, ainsi que les publicités mettant en scène le deuxième du récent Ballon d'Or.

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