EdF : Thauvin dans la liste, Zidane va craquer

Très performant avec le RC Lens depuis le début de la saison, Florian Thauvin pourrait retrouver l’équipe de France lors du prochain rassemblement.

Auteur d’un début de saison remarquable sous les couleurs du Racing Club de Lens, Florian Thauvin aspire à retrouver l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale. Zinedine Zidane a forcément un oeil sur les prestations de l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille, qui porte les Sang et Or en Ligue 1 depuis le début de la saison. Cela sera-t-il suffisant pour revenir en équipe de France ? Dominique Grimaud pense que oui.

Interrogé sur la chaîne Pierrot le Foot, l’ancien journaliste de M6 et de la Chaîne L’Equipe est convaincu que Florian Thauvin fera partie de la prochaine liste de Zinedine Zidane, notamment grâce aux nombreuses absences dans le secteur offensif dont celles d’Ousmane Dembélé et peut-être de Michael Olise.

« D’être appelé, ça me parait évident, et Zizou le fera à mon avis. Maintenant, de concurrencer les joueurs qui sont aujourd’hui… Il faudrait vraiment un concours de circonstances pour qu’il puisse s’imposer. Non, je ne le vois pas s’imposer en Equipe de France, il y a trop de concurrence. Et les joueurs qui sont là sont parmi les meilleurs du monde. Franchement, non. J’aime bien le mec, je l’ai connu il y a de nombreuses années à l’Olympique de Marseille. A l’époque, il était beaucoup plus jeune, plus irrégulier. Là, ses stats sont pour lui, tant mieux, on est ravis. Il a 33 ans, il est mature » a analysé Dominique Grimaud.

Le journaliste est donc convaincu que Florian Thauvin sera de retour avec les Bleus lors de la prochaine trêve internationale pour affronter l’Italie et la Turquie. Pour ce qui est de mettre sur le banc des joueurs du calibre de Barcola, Doué, Olise, Mbappé ou Dembélé en revanche, la mission paraît hautement complexe.