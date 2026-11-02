EdF : Guillaume Restes n'a pas le niveau, Barthez déjà critiqué
Guillaume Restes n’a pas réalisé un match grandiose dimanche soir face à l’Olympique de Marseille (2-0). Son niveau pose question alors que le Toulousain a récemment découvert l’équipe de France.
Titulaire avec l’équipe de France contre la Belgique lors du dernier match de la précédente trêve internationale, Guillaume Restes jouit à présent d’un nouveau statut. Le gardien de Toulouse peine néanmoins à l’assumer lors de certaines soirées comme ce fut le cas ce dimanche au Vélodrome. Face à l’OM, le gardien des Bleus n’a pas brillé (2-0). Impuissant sur les buts d’Harit et de Gouiri, Guillaume Restes a laissé une impression très mitigée, notamment sur le premier but inscrit par les Olympiens après seulement une minute de jeu. Walid Acherchour n’est pas convaincu et ne serait pas étonné de ne pas le revoir de sitôt en équipe de France.
« Toulouse, depuis le début de saison, même s’ils ne prennent pas les points, c’est une équipe qui gêne tout le monde. Sur la première mi-temps, tu récoltes les miettes mais aussi parce que tu as un pressing très énergique et qui fonctionne très bien, bien aidé par un Guillaume Restes que je trouve très, très en difficulté. Le mec est sur le parking adverse à chaque fois… Je trouve que c’est un gardien qui a beaucoup de défauts. Merci Fabien Barthez pour la sélection » a glissé le consultant de l’After Foot sur RMC.
Un avis très cash de la part de Walid Acherchour, pas du tout séduit par les performances de Guillaume Restes depuis le début de la saison. Reste maintenant à voir ce que Zinedine Zidane et son entraîneur des gardiens Fabien Barthez penseront de tout cela. La liste des gardiens pour épauler Mike Maignan lors de la prochaine sélection sera observée de près.
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C'est plutôt un rève de gosse qui pourrait s'accomplir pour lui. Mais bon.... tu es trop bête pour le réaliser.
Ligue 1
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