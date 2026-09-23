Olise au Real Madrid, Mbappé assume son rêve

Pour poursuivre sa longue série d'interviews accordées aux médias étrangers, Kylian Mbappé s'est cette fois exprimé au micro de Bild. L'occasion pour lui d'évoquer le dossier Michael Olise, longtemps associé pendant l'été au Real Madrid.

C'est en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque On que Kylian Mbappé s'est exprimé, à Zurich, au micro de Bild. Le quotidien allemand a pu obtenir de la superstar du football mondial quelques mots sur le football outre-Rhin : Jürgen Klopp, Bundesliga, l'intérêt du Borussia Dortmund lorsqu'il était encore jeune mais aussi et surtout le Bayern Munich et Michael Olise.

Interrogé sur le fait que son coéquipier en équipe de France, qui a accessoirement terminé meilleur passeur de la dernière Coupe du monde, était une cible de choix du Real Madrid, Kylian Mbappé n'a rien éludé. Le capitaine des Bleus et numéro 10 madrilène apprécie particulièrement Olise et rêve de pouvoir jouer avec lui en club.

Mbappé rêve d'Olise

« Michael Olise au Real Madrid ? J'ai entendu parler des rumeurs. Mais je connais bien cette situation : quand j'étais joueur du PSG, les rumeurs allaient bon train. Et je pense qu'il serait irrespectueux de conseiller à un joueur de partir. Ce serait injuste envers le Bayern. D'autant plus que le Bayern est un club fantastique où Michael peut accomplir de grandes choses. Mais une chose est sûre : tous les clubs du monde rêveraient d'avoir Michael Olise. C'est un joueur exceptionnel », a expliqué Kylian Mbappé au micro du quotidien allemand.