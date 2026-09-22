Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

En pleine campagne, Kylian Mbappé n'a pas pu cacher qu'il se voyait bien gagner le Ballon d'Or cette année, estimant bien sûr cocher toutes les cases pour mériter cette récompense.

La campagne de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or commence à prendre des allures de campagne présidentielle. Forfait pour l’entrainement ce mardi à Clairefontaine, l’attaquant du Real Madrid voit dans le même temps plusieurs longs entretiens exclusifs paraitre après ceux déjà donnés à L’Equipe et à AS. C’est désormais le public anglophone qui est ciblé avec des confidences à The Athletic, puis un entretien à RFI. Une volonté de toucher le public africain, qui compte pour 20 % des votes dans la course au Ballon d’Or. Kylian Mbappé n’a visiblement pas peur de se disperser et de paraitre trop prétentieux, lui qui a établi un plan de communication assez musclé.

Mbappé choisit ses questions sur RFI

Selon les révélations de France Télévisions, c’est l’entourage de Kylian Mbappé qui a directement demandé à Radio France Internationale, très écoutée en Afrique, de faire cette interview. Avec au passage des sujets à éviter, ce qui est désormais un grand classique des entretiens personnalisés et exclusifs. Mais la chaine du service public affirme que Kylian Mbappé ne voulait pas se voir poser des questions sur les autres candidats au Ballon d’Or, la politique française ou la polémique récente de Ceuta.

L’attaquant des Bleus a donc été interrogé sur sa forme au Real Madrid, ses ambitions pour les Bleus, et bien évidement son rêve de décrocher le Ballon d’Or. « J'ai eu une grande année au niveau individuel, je sais que c'est le critère le plus important pour le Ballon d'Or. J'ai été meilleur buteur de toutes les plus grandes compétitions, et je pense que ça peut être une bonne année pour moi. Je le sens bien », a livré l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco, persuadé que cette campagne dans les médias va le rapprocher de cet objectif qui a l’air de tourner à l’obsession.