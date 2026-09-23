Monaco : Brunner suspendu deux matchs pour son geste polémique

Le 12 septembre dernier, après avoir marqué un but à Strasbourg, Paris Brunner avait simulé un tranchage de gorge. Un comportement qui a valu au joueur monégasque de passer en commission de discipline, le Conseil national de l'éthique (CNE) s'étant saisi du dossier.

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a finalement décidé d'infliger deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis à Paris Brunner. La suspension prendra effet à partir du mardi 29 septembre, a précisé la commission.