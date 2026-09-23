Monaco : Brunner suspendu deux matchs pour son geste polémique

C'est sûrement déjà acté !... Nasser a dû déjà payé pour que le PSG puisse avoir la troisième Champions League. Le pognon... il n'y a que ça de vrai. Je ne serai pas étonné de voir qu'un joueur du PSG puisse remporter le Ballon d'Or. Ben ouais... Le Qatar paye bien.
Quand je pense que Lopez avait refusé l'offre d'Oliver Kahn. Quel gâchis !
Il faut que je te fasse un dessin ? Mdr Ari Abittan... c'est différent qu'avec Achraf Hakimi car il n'a pas été remvoyé devant la Cour Criminelle Départementale après que l'enquête ait conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments à charge. Toi... comprendre ?!
J'adore cherki et en 10 ou ailier, ça peut le faire, comme à City. mais relayeur, j'ai des petits doutes quand même. Faut beaucoup galoper... Enfin on verra, c'est Zizou le boss et il s'y connaît mieux que moi 😊
C’est bien il a la niack très bon choix comme toujours avec PLJ
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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