Nakamura remercie l’OL, la Ligue 2 l’a traumatisé

Agacé de jouer à l’échelon inférieur en Ligue 2 la saison dernière, Keito Nakamura a fait son retour dans l’élite cet été en signant à l’OL.

A la recherche d’un successeur à Malick Fofana dans les dernières heures du mercato , l’Olympique Lyonnais a sauté sur l’opportunité de recruter Keito Nakamura. L’international japonais s’est engagé à l’OL en provenance du Stade de Reims et a réussi ses débuts avec un but inscrit en Europa League sur la pelouse d’Anderlecht. Même s’il est remplaçant pour le moment derrière le performant trio composé de Sulc, Nuamah et Openda, l’international japonais aura de toute évidence son rôle à jouer au cours de la saison.

Dans une interview accordée à Nikkan Sports, il a surtout fait part de son soulagement à l’idée de retrouver un championnat du top 5 européen. Il confie notamment qu’évoluer en Ligue 2 lui a été préjudiciable lors de ses passages en sélection japonaise. « Les équipes qui jouaient le dernier carré de la Coupe du monde avaient toutes des joueurs évoluant dans de grands clubs. À ce moment-là, je jouais en deuxième division française. C’était à moi de franchir un cap et de jouer dans un environnement de plus haut niveau » explique le nouvel attaquant de l’OL avant d’évoquer ses premiers pas dans la capitale des Gaules.

« Dans ce sens, je suis heureux d’avoir pu revenir dans l’un des cinq grands championnats. Cela ne fait pas encore très longtemps que je suis à Lyon, mais je pense avoir pris un bon départ. J’espère également pouvoir montrer de bonnes choses avec la sélection. C’est agréable. Les ballons arrivent encore et encore. Même quand je joue seulement 10 ou 15 minutes, je touche beaucoup de ballons » a livré Keito Nakamura. Agacé et déçu de jouer en Ligue 2 l’an passé à Reims, le Japonais retrouve un niveau plus conforme à ses attentes et à ce qu’il connaît en sélection du côté de l’OL, pour son plus grand bonheur.