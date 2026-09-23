L'ancien boss du Ballon d'Or a une mauvaise nouvelle pour Mbappé

Kylian Mbappé croit plus que jamais en ses chances de remporter le Ballon d'Or cette année. Mais la concurrence est rude et rien n'est encore fait pour le Français.

S'il y a bien un joueur qui rêve d'être désigné Ballon d'Or dans quelques semaines, c'est Kylian Mbappé . Le joueur tricolore affiche publiquement son souhait de glaner la récompense, qui aura du mal à lui échapper selon lui. Pourtant, au regard des derniers mois écoulés, Mbappé est loin d'être le seul à pouvoir objectivement prétendre remporter le Ballon d'Or. Surtout que le Français, malgré des statistiques individuelles impressionnantes, n'a pas remporté le moindre trophée majeur. Pour Pascal Ferré, ancien patron du Ballon d'Or, c'est même la raison pour laquelle l'ancien joueur du PSG ne sera pas sacré cette année encore.

Mbappé, encore raté ?

Dans des propos accordés au Parisien, l'expert indique en effet à ce sujet : « Pour moi, le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde. Et je ne crois pas que le meilleur joueur du monde ne puisse pas avoir gagné dans la saison aucun des deux grands titres majeurs que sont la Coupe du monde et la Ligue des champions.

Je trouverais cela bizarre. Les compétitions majeures permettent de distinguer les cadors. Et un cador doit être en capacité d'emmener son équipe jusqu'au bout. Le Ballon d'Or doit aussi consacrer cette forme d'aboutissement collectif et ne pas récompenser un soliste qui se sera distingué mais qui, à l'arrivée, n'aura pas fait aboutir le projet collectif. »

Lire aussi EdF : La compo probable de la France en Turquie

À noter que Pascal Ferré s'est également exprimé sur la campagne actuelle de certains prétendants, qui pourrait finir par leur nuire au moment des votes : « Ce ramdam que certains orchestrent peut finir par agacer les votants. Parce que là, la ficelle est grosse. »

Ces derniers jours, Kylian Mbappé, mais aussi Lamine Yamal, ont publiquement affiché leur confiance quant à leurs chances de remporter le Ballon d'Or. Reste à savoir s'ils auront gain de cause. Et c'est loin d'être acquis. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise ou encore Harry Kane ont également de solides arguments qui jouent en leur faveur.