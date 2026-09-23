Aubameyang opéré et absent au moins deux mois

Aubameyang opéré et absent au moins deux mois

Liga23 sept. , 19:33
parJérôme Capton
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Blessé lors du match contre le Betis Séville, Pierre-Emerick Aubameyang doit se faire opérer du ménisque. L'attaquant gabonais du Deportivo La Corogne, arrivé de l'OM lors du dernier mercato, sera absent au moins deux mois.
Auteur de cinq buts en sept matchs joués avec le Deportivo La Corogne, Pierre-Emerick Aubameyang a fait un début de saison explosif et son club en a profité puisque le Depor est actuellement septième de Liga. Cependant, dimanche, lors du nul face au Betis Séville, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille a été contraint de quitter ses coéquipiers sur blessure.
Aubameyang a d'abord passé une IRM, puis ce mercredi, il a consulté le professeur Manuel Leyes, spécialiste en traumatologie à Madrid, lequel a confirmé que l'attaquant de 37 ans souffrait d'une déchirure du ménisque externe. Le joueur du Deportivo La Corogne ne pourra pas échapper à une opération et, selon Sport, Pierre-Emerick Aubameyang sera éloigné des terrains au moins pour les deux prochains mois.
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