Mbappé se fait expliquer la chanson d’Orelsan

La polémique continue entre Kylian Mbappé et Orelsan. Cette fois-ci, l'attaquant français est accusé de n'avoir absolument rien compris à la chanson du rappeur normand.

Après la polémique d’un dirigeant de l’OM qui déballe les demandes de Jérome Rothen pour aller voir un match au Stade Vélodrome, les réseaux sociaux ont vu un autre règlement de compte improbable fleurir ce vendredi. Découvrant visiblement les paroles d’Orelsan dans son dernier album, l’attaquant du Real Madrid a réagi au quart de tour.

Une polémique surréaliste

Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant @Orel_san. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », a balancé l’international français, qui n’avait visiblement pas compris le sens de la chanson d’Orelsan. Pensant que le rappeur normand s’en prenait à sa gestion du SM Caen avec cette punchline «», Kylian Mbappé a lâché un véritable tacle d’attaquant contre le grand fan du Stade Malherbe. «», a balancé l’international français, qui n’avait visiblement pas compris le sens de la chanson d’Orelsan.

Car dans ce morceau, le musicien se met dans la peau d’un « hater » qui critique tout, de la ville de Caen à son club de football, et s’en prend à tout le monde, notamment sur les réseaux sociaux. Une perspective qui a visiblement totalement échappé au kid de Bondy, qui est totalement à la ramasse sur le coup comme le résume la Fédération Français de la Loose.

« Le tweet de Mbappé qui capte rien aux lyrics d'Orelsan on dirait les boomers de Facebook qui commentent des photos IA d’enfants qui ont taillé une Tour Eiffel en haies pour les féliciter. Les paroles font justement référence à ce que disent les haters donc il est HS, piégé par un tweet hors contexte comme un bon daron de 68 piges », se marre la FFL, véritable spécialiste du second degré.

Ce n’est visiblement pas un point fort chez Kylian Mbappé, qui s’est basé sur un simple extrait du morceau d’Orelsan sans en comprendre le sens. A moins qu'il y ait là-aussi un message en filigrane pour le musicien normand...