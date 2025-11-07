ICONSPORT_174135_0165
Orelsan

Caen : Orelsan allume en musique le clan Mbappé

SMC07 nov. , 10:20
par Claude Dautel
C'est ce vendredi qu'est sorti La Fuite en avant, le nouvel album d'Orelsan. Jamais en manque de punchline, l'artiste caennais, qui est un supporter absolu du Stade Malherbe Caen en a profité pour glisser un petit message à la famille Mbappé, propriétaire du club désormais relégué en National. 
A 19h30, le SM Caen affrontera le Paris 13 Atletico, mais on ne sait pas si dans les enceintes du stade Michel d'Ornano on diffusera le tout nouvel album d'Orelsan. Pour la star du rap français, qui venait régulièrement au stade pour soutenir le club bas-normand, c'est un grand jour, puisque La fuite en avant vient de sortir. Mais le président du SMC, Ziad Hammoud, très proche de Kylian Mbappé aura probablement les oreilles qui grincent s'il écoute ce disque. En effet, dans un morceau titré La Petite Voix, Orelsan balance un couplet qui égratigne les actuels propriétaires de son club de cœur. Bien évidemment, c'est fait en finesse, mais cela n'en est pas moins piquant.

Orelsan, un morceau sans concession et les Mbappé sont cités

Dans le douzième des dix-sept morceaux de sa dernière œuvre, Orelsan évoque sa propre vie et sa carrière via une petite voix dans sa tête, et notamment les critiques brutales qui le visent depuis qu'il est devenu une superstar. Des paroles assez brutales et sans concession, qui d'ailleurs sont labellisées "explicit". Et c'est l'occasion de balancer un petit missile sur la situation actuelle de Malherbe. « Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lance Orelsan. En début de semaine, l'artiste français était à Caen pour une séance de dédicaces qui a été un énorme succès et samedi Orelsan sera l’UGC Mondeville, juste à côté de Caen, pour une projection de son film Yoroï.
