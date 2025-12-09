ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé - Real Madrid

Mbappé n'est pas Messi, Bruce Grannec l'allume

09 déc. , 7:00
par Hadrien Rivayrand
0
Ce dimanche en Liga, le Real Madrid a subi la loi du Celta Vigo au Santiago-Bernabéu. Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques suite à ce revers gênant en championnat.
Le Real Madrid a peut-être dit adieu au titre en Liga ce dimanche soir après sa défaite à domicile face au Celta Vigo. La formation madrilène inquiète collectivement depuis pas mal de semaines déjà et Xabi Alonso est plus que jamais menacé. L'entraineur du Real Madrid a du mal à gérer les egos qui composent son vestiaire. A l'instar de Carlo Ancelotti la saison passée, Alonso parait dépassé. Et pas mal de critiques visent un joueur : Kylian Mbappé. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le Français cartonne en termes de statistiques. Mais les titres ne suivent pas du tout. Pour Bruce Grannec, Florentino Pérez a fait une grave erreur en décidant de signer Mbappé alors que tout allait bien au Real Madrid.

Mbappé se prend une balle perdue 

Après la débâcle face à Vigo ce dimanche, le YouTubeur a notamment envoyé un message clair contre Mbappé sur son compte X : « C'est pas grave Kyks va mettre ses 50 pions comme d'hab et comme au PSG, y aura 0 collectif et un plafond évident mais certains vont se satisfaire de ça.
Un joueur qui met 70% des buts ça peut que poser des problèmes et encore plus dans une équipe qui a tout gagné avant, avec des gros egos mais certains sont toujours pas ouverts au débat et ce même devant le fait accompli depuis déjà pas mal d'années... Perez à foutu le bordel, ça voulait mettre tout sur le dos d'Ancelotti alors qu'il a fait des miracles au Real. Xabi Alonso subit les évènements, c'est ingérable cet effectif. Et qu'on me parle pas de Cr7 et Messi, y a 10 mondes d'écart ».

Lire aussi

La France et le Real, Zidane reçoit une offre loufoqueLa France et le Real, Zidane reçoit une offre loufoque
Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'auront pas trop le temps de cogiter puisqu'un énorme choc les attend. Ce sera face à Manchester City en Ligue des champions mercredi soir. Il se dit qu'une nouvelle défaite du Real Madrid scellerait le sort de Xabi Alonso sur le banc de la Casa Blanca. Les enjeux sont donc assez énormes pour tout le monde.
0
Loading