La France et le Real, Zidane reçoit une offre loufoque

Pressenti pour devenir le futur sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde, Zinedine Zidane fait aussi l’objet de multiples rumeurs l’envoyant au Real Madrid pour succéder à Xabi Alonso.

Sans poste depuis juin 2021, Zinedine Zidane est sans doute l’un des entraîneurs les plus courtisés en Europe à l’heure actuelle. Ce n’est un secret pour personne, le champion du monde 1998 est la priorité de la Fédération française de football pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde aux Etats-Unis cet été. Il serait d’ailleurs très surprenant de voir un autre sélectionneur que Zinedine Zidane pour démarrer la nouvelle ère qui s’ouvre en juillet prochain.

Reste que selon la presse espagnole, « Zizou » est également la cible… du Real Madrid, en crise après sa nouvelle défaite contre le Celta Vigo dimanche soir (0-2). Le club de la Casa Blanca aimerait faire de Zinedine Zidane son pompier de service pour éteindre l’incendie qui se propage dans la capitale espagnole. Florentino Pérez sait néanmoins que devenir sélectionneur de la France est le rêve absolu de son ancien entraîneur, raison pour laquelle une offre assez lunaire pourrait lui être transmise selon l’insider espagnol Pepe Alvarez.

Ce dernier révèle que le Real Madrid souhaite accorder « tous les pouvoirs » à Zinedine Zidane s’il acceptait de revenir comme entraîneur. Et pour obtenir le feu vert du natif de Marseille, le vice-champion d’Espagne lui propose d’être entraîneur de la France « en plus » d’être à la tête du Real Madrid. Une double-fonction qui ne se voit quasiment jamais dans le monde du football et qui ferait de Zinedine Zidane le sélectionneur des Bleus et l’entraîneur du Real en même temps.

Le Real prêt à tout pour Zidane

Un scénario qui n’a évidemment presque aucune chance de voir le jour mais qui prouve que Florentino Pérez, qui n’a plus confiance en Xabi Alonso, est prêt à tout pour faire revenir le tacticien français au plus vite. Une situation que Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, surveille certainement de très près. Car pour les Bleus, perdre Zinedine Zidane dans l’optique de la succession de Didier Deschamps serait une véritable catastrophe tant il est déjà acquis dans l’imaginaire collectif des Français que « ZZ » sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France.