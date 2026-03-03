OL : Enfin une date pour Malick Fofana

Eternellement blessé, Malick Fofana se rapproche enfin d'un retour. Il est espéré dans deux semaines pour le match face au Havre, et l'OL en a bien besoin.

Cinq mois après sa blessure à la cheville contre Strasbourg, Malick Fofana n’est pas certain de faire son retour pour le prochain match de son équipe. L’ailier belge, dont l’absence a longtemps été parfaitement compensée par Afonso Moreira, manque tout de même à la ligne d’attaque de l’OL . Mais depuis sa sortie sur civière le 26 octobre dernier, le Diable Rouge ne parvient pas à revenir sur les terrains. Le protocole suivant son opération se déroulait pourtant bien, avec une reprise de la course en ligne droite dès le mois de décembre, puis des appuis variés en janvier. Mais en février, quand il a fallu reprendre les entrainements avec contact, Fofana n’a pas tenu le choc et a annoncé souffrir toujours de douleurs à la cheville.

Fofana espéré le 15 mars contre Le Havre

Le joueur a récemment reçu une infiltration pour l’aider à calmer les douleurs post-opératoires, malgré une cicatrisation jugée correcte, affirme L’Equipe. Son retour est espéré pour le match face au Havre du 15 mars, soit juste avant la trêve internationale. L’OL a en cruellement besoin sachant que son effectif tire la langue et va devoir enchainer Coupe de France, Coupe d’Europe et Ligue 1 avec pour le moment un choix limité pour Paulo Fonseca.

De son côté, le joueur va avoir besoin d’enchainer les matchs s’il veut avoir une chance de disputer la Coupe du monde en fin de saison. Dans une sélection où Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont sur la touche, Fofana pourrait avoir sa chance tant Rudi Garcia a besoin d’éléments offensifs. La concertation devra être de mise pour le sélectionneur de la Belgique et son ancien club, mais ce sont surtout les supporters lyonnais qui espèrent revoir leur ailier enfin sur les terrains, pour cette saison totalement tronquée par cette blessure qui met un temps fou à se guérir.