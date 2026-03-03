ICONSPORT_275427_0144

OL : Enfin une date pour Malick Fofana

OL03 mars , 9:20
parGuillaume Conte
8
Eternellement blessé, Malick Fofana se rapproche enfin d'un retour. Il est espéré dans deux semaines pour le match face au Havre, et l'OL en a bien besoin.
Cinq mois après sa blessure à la cheville contre Strasbourg, Malick Fofana n’est pas certain de faire son retour pour le prochain match de son équipe. L’ailier belge, dont l’absence a longtemps été parfaitement compensée par Afonso Moreira, manque tout de même à la ligne d’attaque de l’OL. Mais depuis sa sortie sur civière le 26 octobre dernier, le Diable Rouge ne parvient pas à revenir sur les terrains. Le protocole suivant son opération se déroulait pourtant bien, avec une reprise de la course en ligne droite dès le mois de décembre, puis des appuis variés en janvier. Mais en février, quand il a fallu reprendre les entrainements avec contact, Fofana n’a pas tenu le choc et a annoncé souffrir toujours de douleurs à la cheville.

Fofana espéré le 15 mars contre Le Havre

Le joueur a récemment reçu une infiltration pour l’aider à calmer les douleurs post-opératoires, malgré une cicatrisation jugée correcte, affirme L’Equipe. Son retour est espéré pour le match face au Havre du 15 mars, soit juste avant la trêve internationale. L’OL a en cruellement besoin sachant que son effectif tire la langue et va devoir enchainer Coupe de France, Coupe d’Europe et Ligue 1 avec pour le moment un choix limité pour Paulo Fonseca.
De son côté, le joueur va avoir besoin d’enchainer les matchs s’il veut avoir une chance de disputer la Coupe du monde en fin de saison. Dans une sélection où Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont sur la touche, Fofana pourrait avoir sa chance tant Rudi Garcia a besoin d’éléments offensifs. La concertation devra être de mise pour le sélectionneur de la Belgique et son ancien club, mais ce sont surtout les supporters lyonnais qui espèrent revoir leur ailier enfin sur les terrains, pour cette saison totalement tronquée par cette blessure qui met un temps fou à se guérir.

Lire aussi

OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?OL-OM : L'arbitre excédé par les simulations lyonnaises ?
OM-OL : Lyon disjoncte, Jérôme Brisard a mis un carton rouge !OM-OL : Lyon disjoncte, Jérôme Brisard a mis un carton rouge !
8
Articles Recommandés
Hervé Mathoux ICONSPORT_179904_0318 (2)
TV

TV : Le CFC est mort, il souffle une idée de génie à Canal+

ICONSPORT_282480_0075
Paris FC

Jurgen Klopp s’en va, le Paris FC ne va pas pleurer

Nadir ICONSPORT_279023_0094
OM

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

ICONSPORT_279346_0016
OL

OL : Fonseca s'en prend aux arbitres, Govou se marre

Fil Info

03 mars , 11:30
TV : Le CFC est mort, il souffle une idée de génie à Canal+
03 mars , 11:00
Jurgen Klopp s’en va, le Paris FC ne va pas pleurer
03 mars , 10:30
OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro
03 mars , 10:00
OL : Fonseca s'en prend aux arbitres, Govou se marre
03 mars , 9:40
PSG : Paris s'inquiète terriblement
03 mars , 9:00
EdF : Chevalier en grand danger, c'est confirmé
03 mars , 8:40
Transfert à 120 ME, Galatasaray déchire l'offre du PSG
03 mars , 8:20
OM : Il a disparu, Habib Beye fait une première victime

Derniers commentaires

OM-OL : Lyon attaque frontalement l'arbitrage

c'est juste que les lyonnais ne disparaissent pas après une défaite pas comme vous qu'on a plus vu depuis 1 mois on s'est même inquiété

OM-OL : Lyon attaque frontalement l'arbitrage

lui il sait dire que ouin ouin depuis dimanche il a appris ça depuis bruges et la dégringolade qui s'en est suivi

OM : Il a disparu, Habib Beye fait une première victime

il a trop remonté son short peut être

OL : Fonseca s'en prend aux arbitres, Govou se marre

il commente que les post lyonnais parcequ'il aime trop les faciales le foutre !! s'en prendre plein la gueule c'est son dada

OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

Mais il voulait pas rester sa fait 2 ans que Longoria lui avait proposé une prolongation il a refusé..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading