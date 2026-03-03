ICONSPORT_279346_0016
Paulo Fonseca, entraîneur de l'Olympique Lyonnais

OL : Fonseca s'en prend aux arbitres, Govou se marre

OL03 mars , 10:00
parHadrien Rivayrand
19
L’Olympique Lyonnais a perdu l’Olympico face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir en Ligue 1. Une défaite frustrante pour les hommes d'un Paulo Fonseca amer envers l'arbitrage de Jérôme Brisard.
L’OL a enchaîné un deuxième revers consécutif en Ligue 1 sur la pelouse de l’OM. Pourtant, les Gones ont mené à deux reprises et pensaient pouvoir prendre des points face à des Phocéens soufflant le chaud et le froid. Paulo Fonseca estime que son équipe aurait d’ailleurs mérité de l’emporter à Marseille.
L’entraîneur portugais, qui n’a pas souhaité trop s’étendre, n’a toutefois pas manqué d’envoyer quelques piques cachées aux arbitres. Pour Sidney Govou, l'entraîneur de l'OL ne devrait pas trop perdre son temps sur ce genre de sujets, d'autant que les Rhodaniens ne peuvent pas trop se plaindre niveau arbitrage.

L'OL doit se regarder en face ? 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant n'a en effet pas mâché ses mots sur le sujet : « Le discours de Paulo Fonseca sur l’arbitrage, je le supporte mal. C’est occulter ce qui s’est vraiment passé sur le terrain pour reporter ta frustration ailleurs. Plus tu te rapproches du sprint final, plus les émotions prennent le dessus sans doute, mais je trouve qu’il n’a plus la même hauteur de vue et la sérénité qu’il affichait depuis sa suspension. Et il ne faut pas oublier que l’OL a profité de décisions favorables ces derniers temps… ».

L'OL meilleur que l'OM, Beye rigole doucement
L’Olympique Lyonnais devra se remettre la tête à l’endroit et dépasser cette frustration pour rebondir rapidement. Le week-end prochain en Ligue 1, les Gones se rendront au Groupama Stadium pour affronter le Paris FC, un adversaire engagé dans une lutte acharnée pour le maintien.
Mais avant cela, les hommes de Paulo Fonseca auront surtout à cœur de battre le RC Lens et ainsi se qualifier pour le dernier carré de la Coupe de France. Une semaine décisive, donc, pour des Gones qui apparaissent encore un peu fragiles.
19
Loading