PSG : Paris s'inquiète terriblement

Le Paris Saint-Germain jouera gros dans quelques jours face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Plusieurs observateurs se montrent d’ailleurs assez inquiets pour les champions d’Europe en titre.

Le Paris Saint-Germain sera particulièrement attendu au tournant en Ligue des champions face aux Blues de Chelsea. Les hommes de Luis Enrique sont passés tout près de la correctionnelle contre AS Monaco lors des barrages et devront afficher un tout autre visage s’ils veulent rejoindre les quarts de finale de la compétition.

Certains consultants restent prudents à ce sujet. C’est notamment le cas de Benoît Trémoulinas, de plus en plus inquiet concernant l’avenir européen des pensionnaires du Parc des Princes.

Un PSG trop inquiétant pour passer Chelsea ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet émis des doutes sur les champions d'Europe : « C'est du 50-50. Il y a quelques semaines, j'étais serein en me disant que ça irait et qu'ils allaient remettre la machine en marche. On a vu contre Monaco que ça ne se passe pas comme prévu. Pareil contre Le Havre.

Il y a toujours des occasions pour l'équipe adverse. Je suis de moins en moins serein. Chelsea a pris l'ascendant psychologique après la finale de la Coupe du monde des clubs. Ils avaient pris une claque et ils seront pour la plupart tous là. Jouer face à ce Chelsea en mode Ligue des champions, ça va envoyer du bois. Je trouve le PSG peu fiable ».

Le Paris Saint-Germain disposera encore d’un match pour préparer la réception de Chelsea. Les Parisiens affronteront en effet l’AS Monaco vendredi soir en Ligue 1, déjà au Parc des Princes, dans une rencontre qui servira de répétition générale avant ce choc européen.

Ce mois de mars s’annonce particulièrement décisif pour le club de la capitale. Entre les échéances nationales et continentales, l’enchaînement des matchs pourrait peser lourd.