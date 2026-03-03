EdF : Chevalier en grand danger, c'est confirmé

Grosse surprise en vue pour le poste de gardien de but de l'équipe de France à la Coupe du monde. Lucas Chevalier pourrait se voir éjecter au dernier moment.

A 100 jours de la Coupe du monde, les joueurs vont commencer à jouer des coudes pour aller chercher une place dans la liste de l’équipe de France . Si le groupe, sauf blessure, est déjà connu dans les grandes lignes, il reste bien évidemment de nombreuses places à prendre en fonction des états de forme et des besoins de Didier Deschamps. Au poste de gardien, pour une fois, il y a de l’incertitude.

Samba et Maignan ont leur place

Selon Le Parisien, le gardien titulaire et le troisième gardien sont connus. Mais pas le gardien remplaçant. Une situation assez insolite qui pose question. Mike Maignan est le titulaire chez les Bleus et cela ne changera pas à la Coupe du monde. De son côté, revenu dans une forme digne de son rang à Rennes , Brice Samba est pressenti pour être le troisième gardien, capable de fédérer le groupe et de jouer le jeu à l’entraînement, sans espoir d’avoir de minutes. D’autant plus qu’Alphonse Areola a perdu sa place à West Ham, dans une équipe en grande difficulté en Premier League.

Il reste à savoir qui sera la doublure de Mike Maignan, pour le poste de numéro 2. Lucas Chevalier était le grand favori pour ce poste, et c’est toujours le cas. Mais la perte de sa place au PSG et sa première partie de saison décevante, ont un impact dans la réflexion de Didier Deschamps, assure Le Parisien. Le journal francilien voit le Lensois Risser et le gardien de Côme Butez semer le doute à ce poste. Des portiers qui sont parmi les meilleurs de leur championnat, et arriveraient chez les Bleus avec de la fraicheur mentale et une courbe de forme ascendante. Car pendant ce temps, Lucas Chevalier manque tous les gros matchs avec le PSG.

La liste pour les matchs de la fin du mois de mars face au Brésil et à la Colombie aura donc son importance dans ce tiercé plus serré qu’il ne devait l’être au départ. Pas vraiment adepte des surprises, Didier Deschamps n’aura peut-être pas d’autre choix si Lucas Chevalier ne joue plus du tout au Paris SG cette saison.