OM : Bilal Nadir à Villarreal, c'est fait pour zéro euro

OM03 mars , 10:30
parCorentin Facy
En fin de contrat avec l’OM en juin prochain et absent du groupe retenu par Habib Beye pour la réception de l’OL dimanche soir, Bilal Nadir est sur le départ. Le milieu de terrain marocain est ciblé par Villarreal.
Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi depuis un an et demi, Bilal Nadir est toujours perçu comme un joueur à fort potentiel à l’Olympique de Marseille. Du haut de ses 22 ans, le Marocain peine à confirmer, mais son talent ne fait pourtant aucun doute. L’ancien Niçois dispose d’une qualité technique au-dessus de la moyenne et d’un vrai abattage au milieu de terrain. Des caractéristiques qui auraient pu plaire à Habib Beye, qui lui a préféré Timber, Kondogbia et Hojbjerg contre l’Olympique Lyonnais dimanche.
Absent du groupe, Bilal Nadir payait-il sa situation contractuelle alors que son bail avec le club phocéen expire en juin prochain ? C’est une vraie possibilité si l’on se fie à la presse espagnole. Et pour cause, le média spécialisé Deporte Valenciano nous apprend que Bilal Nadir est une cible de Villarreal. Après avoir fait venir Pape Gueye pour zéro euro en provenance de l’Olympique de Marseille en 2023, le Sous-marin jaune se verrait bien refaire le coup en piochant en Provence dans la catégorie des joueurs en fin de contrat.

Nadir à Villarreal avec Gueye ?

Cette fois, c’est donc Bilal Nadir qui est ciblé par le club dont Marcelino est l’entraîneur. Nos confrères expliquent que des discussions sont en cours et que la piste Bilal Nadir a été validée à tous les étages du club à Villarreal. Un accord avec le joueur de 22 ans « sans débourser un centime » représenterait une vraie « opportunité de marché » qui « s’inscrit parfaitement dans la politique des transferts du club », selon le média espagnol.
Reste maintenant à voir si Bilal Nadir, qui regrette de ne pas avoir eu plus de temps de jeu cette saison, acceptera de quitter l’Olympique de Marseille pour découvrir le championnat espagnol en 2026-2027. Un départ qui, s’il se confirme, pourrait laisser de gros regrets aux supporters du club phocéen, eux qui regardent avec amertume les performances excellentes de Pape Gueye en Liga depuis plusieurs mois.
