Caen : Le clan Mbappé veut fapper très fort

Le SM Caen vit une saison bien galère en National. Le clan Mbappé est plus que jamais mis sous pression par les fans et supporters du club normand.
Après 15 journées disputées en National, le SM Caen pointe à la 9e place du classement. Si la montée était espérée en fin de saison, elle va être très difficile à atteindre. La pression se fait de plus en plus grande sur le clan Mbappé, qui ne réussit pas grand-chose depuis son rachat du club normand. Beaucoup au club espèrent que le prochain mercato hivernal sera actif au SM Caen, avec l'arrivée de joueurs qui permettront de passer un cap. Avant de reprendre le championnat de National, Caen aura six semaines de coupure. Une coupure qui doit permettre aux Normands de changer les choses.

Mbappé doit agir, et vite 

Selon les dernières informations de Ouest France, Reda Hammache, directeur du recrutement, sera particulièrement attendu au tournant. Du renfort est attendu, avec notamment les arrivées d'un ailier et d'un attaquant de pointe. L'entraîneur Maxime d’Ornano veut en tout cas des joueurs qui n'auront pas besoin de période d'adaptation et qui pourront donc apporter tout de suite. Egalement, l'enjeu sera de refaire du SM Caen un club qui attire, alors que le stade finit forcément par se dépeupler. La peur est de voir tout un club couler petit à petit. Aux Mbappé de changer les choses et donner un coup de fouet à leur projet. C'est l'image de Caen mais aussi de Kylian Mbappé qui pourraient prendre cher en cas de nouvel échec en fin de saison. 
Kylian Mbappé aura une année chargée entre la situation à Caen, sa saison avec le Real Madrid et la prochaine Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. A 26 ans, l'ancien du PSG est à un tournant de sa carrière. S'il a connu de grosses difficultés il y a quelques mois, tout va mieux, lui qui empile les buts sous les couleurs du Real Madrid.
0
Loading