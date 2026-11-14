Mbappé : Les journalistes ne l'aiment pas, il déballe tout

Forfait contre l'Italie, Kylian Mbappé a encore fait l'objet de virulentes critiques, et certains journalistes ne se sont pas privés de dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre la star française et une partie du vestiaire tricolore. Même Zinedine Zidane serait déjà agacé. Tout est faux balance un spécialiste des médias.

Kid de Bondy a encore pris cher cette semaine, son absence contre l'Italie ayant suscité bien des commentaires concernant son implication. De même, une scène saisie par TF1 et où on voit Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé jouera au moins une partie du match entre la France et la Turquie, dimanche soir à Bordeaux , le meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'étant pas encore à 100% de sa forme. Resté avec la sélection nationale, lea encore pris cher cette semaine, son absence contre l'Italie ayant suscité bien des commentaires concernant son implication. De même, une scène saisie par TF1 et où on voit le joueur du Real Madrid sur son téléphone mobile en plein match a été relayée sur les réseaux sociaux par plusieurs critiques. Dans les médias, à l'image de Gionvani Castaldi et Bertrand Latour, on n'a pas été tendre non plus avec Kylian Mbappé. Pour Gilles Favard, ces attaques récurrentes contre Mbappé ont une raison qu'il a dévoilée.

Castaldi et Latour ne sont pas potes avec Mbappé

L'ancien membre de L'Équipe du Soir estime que Kylian Mbappé se fait attaquer en raison de son manque de proximité avec les journalistes. « Pour moi Mbappé, il est indiscutable, alors il peut agacer certaines personnes. Mais moi je sais pourquoi il les agace. C’est parce qu'il n’est pas pote avec eux : il ne va pas boire une bière avec eux, donc ils ne sont pas potes avec lui. Si vous voulez qu'on dise les choses, on va les dire. Voilà, il est pas pote avec eux, il sort pas avec eux. Donc comme ce n’est pas leur pote, et bien, ils lui trouvent des trucs. On sait comment ça se passe. Les journalistes, quand ils sont potes avec les mecs, ils savent des choses, mais ils ne parlent jamais », explique Gilles Favard, qui se fait ensuite plus précis.

« J’aime bien. Giovanni (Castaldi), Bertrand (Latour), je l'aime bien. Bertrand, je l'adore parce que je sais qu'il adore le sport, c'est un amoureux du sport. Mais quand je suis pas d'accord avec lui, je lui dis. Je dis non, là, arrête-toi. Et Dieu sait que je sais qu'il adore le sport. Mais là, sur Mbappé, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils arrêtent », lance l'ancien chroniqueur sportif. Pour Kylian Mbappé, la meilleure des réponses aux critiques sera probablement de faire gagner l'équipe de France dimanche face à la Turquie.