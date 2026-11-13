OM : Adidas laisse fuiter le troisième maillot

Futur équipementier de l’Olympique de Marseille à partir de la saison prochaine, Adidas n’a pas pu empêcher la fuite du troisième maillot. Les Marseillais porteront une tunique noire durant l’exercice 2027-2028.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore confirmé l’information. Mais plusieurs sources affirment avec certitude que le club phocéen et Adidas reprendront leur histoire commune la saison prochaine. La marque aux trois bandes succédera à Puma dont le contrat avec le pensionnaire du Vélodrome devait pourtant expirer en 2028. Grâce à la promesse d’un versement annuel compris entre 32 et 35 millions d’euros, contre les 20 millions d’euros du bail actuel, la société allemande a donc déjà commencé à travailler sur les tenues de la saison prochaine.

Après les premières fuites cette semaine sur une veste d’entraînement au style rétro, le spécialiste Footy Headlines révèle cette fois le design du futur troisième maillot de l’Olympique de Marseille. Il s’agirait d’une tunique noire avec des motifs bleus et des détails blancs. Le logo du futur équipementier Adidas est évidemment présent au niveau de la poitrine à droite, tandis que l’écusson du club apparaît de l’autre côté avec la fameuse étoile ainsi que la devise du club « Droit au but ».

Dans son histoire récente, l’Olympique de Marseille a déjà évolué avec un maillot noir à de nombreuses reprises. La dernière fois, c’était au cours de la saison 2019-2020 avec la marque Puma. La révélation reste quand même à prendre avec précaution. Car dans un premier temps, Footy Headlines affirme que le design présenté était considéré comme une simple tenue à utiliser lors entraînements à la Commanderie, ou pour l’échauffement avant les matchs. Quoi qu’il en soit, le design finalement présenté comme le futur troisième maillot devrait être dévoilé à la presse et aux supporters en août ou en septembre 2027.