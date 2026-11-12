CdF : Programme TV et résultats du 7e tour
parAlexis Rose
7e tour de la Coupe de France :
Jeudi 12 novembre
19h00 : Chambéry (R1) - Grenoble (L2) 0-2
Vendredi 13 novembre
20h00 : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) - La Roche (L3)
Dijon (L2) - Orléans (L3) - sur la chaîne YouTube de la FFF
La Neuvillette-Jamin (R1) - Valenciennes (L3)
Samedi 14 novembre
14h00 : Tourcoing (R1) - Stade de Reims (L2)
Balagne (N2) - Montpellier (L2) - sur France 3 Corse ViaStella
Le Puy (L3) - Diables Noirs de Combani (Mayotte)
Versailles (L3) - Rodez (L2) - sur la chaîne YouTube du Rodez Aveyron Football
14h30 : Boulay (R1) - Sochaux (L2)
15h00 : Rhône Crussol Foot 07 (R2) - Étoile Fréjus Saint-Raphaël (N1)
16h00 : Choisy-au-Bac (R2) - Caen (L3)
Fontenay Vendée (N2) - Clermont (L2)
Chalon (N2) - Hauts-Lyonnais (N1)
17h00 : Tinténiac Saint-Domineuc (R1) - Concarneau (L3)
Croix (N2) - Thaon (N2)
Le Poiré-sur-Vie (N1) - Vertou (N2)
Saint-Sébastien/Loire (R1) - La Baule Pouliguen (R1)
Pont-de-Cheruy Chavanoz (R2) - Bourg-Péronnas (L3)
Firminy Intersport (R1) - Annecy (L2)
17h30 : Kœtzingue (R1) - Biesheim (N1)
18h00 : Pontivy GSI (N1) - TA Rennes (N2)
Saint-Brieuc COBSP (R1) - Rouen (L3)
Vitré (N2) - Saint-Pierre-de-Milizac (N2)
Racing Besançon (N2) - APM Metz (N2)
Amneville (R1) - Sundhoffen (R1)
Strasbourg FCOSK 06 (R1) - Oberlauterbach (R2)
Béthune Stade (R1) - Nancy (L2) - sur le site internet de La Voix des Sports
Vesoul (N2) - Fleury (L3)
Saint-Ouen L'Aumône (N2) - Boulogne-sur-Mer (L2)
Dunkerque (L2) - QRM (L3)
Le Touquet (R1) - Avranches (N1)
ASPTT Caen (N2) - Chambly (N1)
Pays Saint-Omer (R1) - Vire (N2)
Contres (R2) - Linas-Montlhéry (N2)
ASPTT Dijon (N2) - Is/Selongey (N2)
Paray (R2) - Villefranche-Beaujolais (L3)
Lyon-La Duchère (N1) - Feurs (N2)
Cournon d'Auvergne (R2) - Chassieu Décines (R1)
Le Grau du Roi (R1) - Riviera FC (N2)
SAG Cestas (N2) - Aviron Bayonnais (N1)
18h30 : Balma (R1) - Castanet (N2)
19h00 : Lannion (N2) - Guingamp (L2)
Chauny (R3) - Pays-du-Valois (N1)
Claira Saint-Laurent (R2) - AS Puissalicon Magalas (R3)
Avenir Foot Lozère (R2) - Entente Crest Aoust (R1)
Lourdes (R1) - Pau (L2)
Boulazac (R1) - Anglet (N2)
ESA Brive (R1) - Angoulême (N1)
Stade Bordelais (R1) - Mazères Uzos Rontignon (R1)
Bressuire (R1) - Challans (N2)
Buxerolles (R1) - Sablé-sur-Sarthe (N2)
Saint-André Saint-Macaire (R2) - FC Nueillaubiers (R1)
CPB Bréquigny-Rennes (R1) - Montluçon Football (R1)
20h00 : Cambrai Amérique OM (R3) - Amiens SC (L3)
Dimanche 15 novembre
5h00 : AS Tefana (Tahiti) - Thionville-Lusitanos (L3)
14h00 : Stade Castelbourgeois (R1) - Nantes (L2) - sur Télénantes et la chaîne YouTube du FC Nantes
Saint-Dié Saint-Killermann (R1) - Metz (L2)
Saint-Renan (R1) - Laval (L2)
Stade Pontivy (R1) - Plabennec (R1)
Metz ESAP (R3) - Reipertswiller (R1)
Talange (R2) - Baume-les-Dames (R2)
Montigny-les-Metz (R3) - Pontarlier (N2)
Vandoeuvre (R2) - Épinal (N1)
Violaines (D2) - Vermelles (R3) - sur le site internet de La Voix des Sports
Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole (N2) - O. Marcq-en-Barœul (R1)
ASP Nesle (R3) - Furiani-Agliani (N1)
Verson (R3) - Calais (R1)
Montreuil-sur-Mer (R2) - Loon Plage (R1)
Val Yerres Crosne (R2) - Cosne (R1)
Sedan (R1) - Bourges (N1) - sur la chaîne YouTube de Drapeau Vert Carton Rouge
Paris 13 Atletico (L3) - Red Star (L2) - sur la chaîne YouTube de la FFF
Tremblay (R2) - Maisons Alfort (R3)
Massay (R3) - Montlouis (N1)
Chatou (R1) - Les Ulis (R1)
Senlis (R2) - Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N1)
Seyssinet-Pariset (R1) - Nîmes Olympique (N1)
Endoume Catalans (R1) - SC Toulon (N1)
FC 2 Rives 82 (R1) - Trélissac (N2)
RC Chambéry (R2) - Saint-Florent Chamois (R2)
Rochefort (R2) - Juventus Papus (R2)
Riom (R2) - Limonest (N1)
Veauche (R3) - Saint-Paul-en-Jarez (R3)
Saint-Martin Tatinghem (R3) - Racing CF (N1)
14h30 : St. Sottevillais Cheminots (R1) - Football Fecamp (R2)
US Perros Louannec (R3) - Vannes (N2)
14h45 : Saint-Pauloise FC (Réunion) - La Tamponnaise (Réunion)
15h00 : Montpellier Atlas Paillade (N2) - Cannes (L3)
Rumilly-Vallières (N1) - Saint-Étienne (L2) - sur la chaîne Youtube de l'ASSE
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Tu as parlé du parcours européen et des points UEFA rapportés par l'OL, et tu as rabaissé le PSG alors que la réalité était le contraire de ce que tu as dit. Change encore de sujet (Europe --> Ligue 1) comme tu fais toujours pour t'accrocher à la branche.
Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
La marseillaise meme en reggae ca ma toujours fait dégueuler les marches militaires ca me deglingue et votre république moi je la tringle !! Renaud
Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
bientot ce sera pareil en France
Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Et bien... c'est d'une débilité incroyable.
Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Et en Ligue1 mon petit ? Mdr
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13