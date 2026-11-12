CdF : Programme TV et résultats du 7e tour

7e tour de la Coupe de France :

Jeudi 12 novembre

19h00 : Chambéry (R1) - Grenoble (L2) 0-2

Vendredi 13 novembre

20h00 : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) - La Roche (L3)

Dijon (L2) - Orléans (L3) - sur la chaîne YouTube de la FFF

La Neuvillette-Jamin (R1) - Valenciennes (L3)

Samedi 14 novembre

14h00 : Tourcoing (R1) - Stade de Reims (L2)

Balagne (N2) - Montpellier (L2) - sur France 3 Corse ViaStella

Le Puy (L3) - Diables Noirs de Combani (Mayotte)

Versailles (L3) - Rodez (L2) - sur la chaîne YouTube du Rodez Aveyron Football

14h30 : Boulay (R1) - Sochaux (L2)

15h00 : Rhône Crussol Foot 07 (R2) - Étoile Fréjus Saint-Raphaël (N1)

16h00 : Choisy-au-Bac (R2) - Caen (L3)

Fontenay Vendée (N2) - Clermont (L2)

Chalon (N2) - Hauts-Lyonnais (N1)

17h00 : Tinténiac Saint-Domineuc (R1) - Concarneau (L3)

Croix (N2) - Thaon (N2)

Le Poiré-sur-Vie (N1) - Vertou (N2)

Saint-Sébastien/Loire (R1) - La Baule Pouliguen (R1)

Pont-de-Cheruy Chavanoz (R2) - Bourg-Péronnas (L3)

Firminy Intersport (R1) - Annecy (L2)

17h30 : Kœtzingue (R1) - Biesheim (N1)

18h00 : Pontivy GSI (N1) - TA Rennes (N2)

Saint-Brieuc COBSP (R1) - Rouen (L3)

Vitré (N2) - Saint-Pierre-de-Milizac (N2)

Racing Besançon (N2) - APM Metz (N2)

Amneville (R1) - Sundhoffen (R1)

Strasbourg FCOSK 06 (R1) - Oberlauterbach (R2)

Béthune Stade (R1) - Nancy (L2) - sur le site internet de La Voix des Sports

Vesoul (N2) - Fleury (L3)

Saint-Ouen L'Aumône (N2) - Boulogne-sur-Mer (L2)

Dunkerque (L2) - QRM (L3)

Le Touquet (R1) - Avranches (N1)

ASPTT Caen (N2) - Chambly (N1)

Pays Saint-Omer (R1) - Vire (N2)

Contres (R2) - Linas-Montlhéry (N2)

ASPTT Dijon (N2) - Is/Selongey (N2)

Paray (R2) - Villefranche-Beaujolais (L3)

Lyon-La Duchère (N1) - Feurs (N2)

Cournon d'Auvergne (R2) - Chassieu Décines (R1)

Le Grau du Roi (R1) - Riviera FC (N2)

SAG Cestas (N2) - Aviron Bayonnais (N1)

18h30 : Balma (R1) - Castanet (N2)

19h00 : Lannion (N2) - Guingamp (L2)

Chauny (R3) - Pays-du-Valois (N1)

Claira Saint-Laurent (R2) - AS Puissalicon Magalas (R3)

Avenir Foot Lozère (R2) - Entente Crest Aoust (R1)

Lourdes (R1) - Pau (L2)

Boulazac (R1) - Anglet (N2)

ESA Brive (R1) - Angoulême (N1)

Stade Bordelais (R1) - Mazères Uzos Rontignon (R1)

Bressuire (R1) - Challans (N2)

Buxerolles (R1) - Sablé-sur-Sarthe (N2)

Saint-André Saint-Macaire (R2) - FC Nueillaubiers (R1)

CPB Bréquigny-Rennes (R1) - Montluçon Football (R1)

20h00 : Cambrai Amérique OM (R3) - Amiens SC (L3)

Dimanche 15 novembre

5h00 : AS Tefana (Tahiti) - Thionville-Lusitanos (L3)

14h00 : Stade Castelbourgeois (R1) - Nantes (L2) - sur Télénantes et la chaîne YouTube du FC Nantes Stade Castelbourgeois (R1) - Nantes (L2)

Saint-Dié Saint-Killermann (R1) - Metz (L2)

Saint-Renan (R1) - Laval (L2)

Stade Pontivy (R1) - Plabennec (R1)

Metz ESAP (R3) - Reipertswiller (R1)

Talange (R2) - Baume-les-Dames (R2)

Montigny-les-Metz (R3) - Pontarlier (N2)

Vandoeuvre (R2) - Épinal (N1)

Violaines (D2) - Vermelles (R3) - sur le site internet de La Voix des Sports

Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole (N2) - O. Marcq-en-Barœul (R1)

ASP Nesle (R3) - Furiani-Agliani (N1)

Verson (R3) - Calais (R1)

Montreuil-sur-Mer (R2) - Loon Plage (R1)

Val Yerres Crosne (R2) - Cosne (R1)

Sedan (R1) - Bourges (N1) - sur la chaîne YouTube de Drapeau Vert Carton Rouge

Paris 13 Atletico (L3) - Red Star (L2) - sur la chaîne YouTube de la FFF

Tremblay (R2) - Maisons Alfort (R3)

Massay (R3) - Montlouis (N1)

Chatou (R1) - Les Ulis (R1)

Senlis (R2) - Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N1)

Seyssinet-Pariset (R1) - Nîmes Olympique (N1)

Endoume Catalans (R1) - SC Toulon (N1)

FC 2 Rives 82 (R1) - Trélissac (N2)

RC Chambéry (R2) - Saint-Florent Chamois (R2)

Rochefort (R2) - Juventus Papus (R2)

Riom (R2) - Limonest (N1)

Veauche (R3) - Saint-Paul-en-Jarez (R3)

Saint-Martin Tatinghem (R3) - Racing CF (N1)

14h30 : St. Sottevillais Cheminots (R1) - Football Fecamp (R2)

US Perros Louannec (R3) - Vannes (N2)

14h45 : Saint-Pauloise FC (Réunion) - La Tamponnaise (Réunion)

15h00 : Montpellier Atlas Paillade (N2) - Cannes (L3)

- sur la chaîne Youtube de l'ASSE Rumilly-Vallières (N1) - Saint-Étienne (L2)