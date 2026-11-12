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Tirage au sort - Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats du 7e tour

Coupe de France
parAlexis Rose
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7e tour de la Coupe de France :
Jeudi 12 novembre
19h00 : Chambéry (R1) - Grenoble (L2) 0-2
Vendredi 13 novembre
20h00 : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) - La Roche (L3)
Dijon (L2) - Orléans (L3) - sur la chaîne YouTube de la FFF
La Neuvillette-Jamin (R1) - Valenciennes (L3)
Samedi 14 novembre
14h00 : Tourcoing (R1) - Stade de Reims (L2)
Balagne (N2) - Montpellier (L2) - sur France 3 Corse ViaStella
Le Puy (L3) - Diables Noirs de Combani (Mayotte)
Versailles (L3) - Rodez (L2) - sur la chaîne YouTube du Rodez Aveyron Football
14h30 : Boulay (R1) - Sochaux (L2)
15h00 : Rhône Crussol Foot 07 (R2) - Étoile Fréjus Saint-Raphaël (N1)
16h00 : Choisy-au-Bac (R2) - Caen (L3)
Fontenay Vendée (N2) - Clermont (L2)
Chalon (N2) - Hauts-Lyonnais (N1)
17h00 : Tinténiac Saint-Domineuc (R1) - Concarneau (L3)
Croix (N2) - Thaon (N2)
Le Poiré-sur-Vie (N1) - Vertou (N2)
Saint-Sébastien/Loire (R1) - La Baule Pouliguen (R1)
Pont-de-Cheruy Chavanoz (R2) - Bourg-Péronnas (L3)
Firminy Intersport (R1) - Annecy (L2)
17h30 : Kœtzingue (R1) - Biesheim (N1)
18h00 : Pontivy GSI (N1) - TA Rennes (N2)
Saint-Brieuc COBSP (R1) - Rouen (L3)
Vitré (N2) - Saint-Pierre-de-Milizac (N2)
Racing Besançon (N2) - APM Metz (N2)
Amneville (R1) - Sundhoffen (R1)
Strasbourg FCOSK 06 (R1) - Oberlauterbach (R2)
Béthune Stade (R1) - Nancy (L2) - sur le site internet de La Voix des Sports
Vesoul (N2) - Fleury (L3)
Saint-Ouen L'Aumône (N2) - Boulogne-sur-Mer (L2)
Dunkerque (L2) - QRM (L3)
Le Touquet (R1) - Avranches (N1)
ASPTT Caen (N2) - Chambly (N1)
Pays Saint-Omer (R1) - Vire (N2)
Contres (R2) - Linas-Montlhéry (N2)
ASPTT Dijon (N2) - Is/Selongey (N2)
Paray (R2) - Villefranche-Beaujolais (L3)
Lyon-La Duchère (N1) - Feurs (N2)
Cournon d'Auvergne (R2) - Chassieu Décines (R1)
Le Grau du Roi (R1) - Riviera FC (N2)
SAG Cestas (N2) - Aviron Bayonnais (N1)
18h30 : Balma (R1) - Castanet (N2)
19h00 : Lannion (N2) - Guingamp (L2)
Chauny (R3) - Pays-du-Valois (N1)
Claira Saint-Laurent (R2) - AS Puissalicon Magalas (R3)
Avenir Foot Lozère (R2) - Entente Crest Aoust (R1)
Lourdes (R1) - Pau (L2)
Boulazac (R1) - Anglet (N2)
ESA Brive (R1) - Angoulême (N1)
Stade Bordelais (R1) - Mazères Uzos Rontignon (R1)
Bressuire (R1) - Challans (N2)
Buxerolles (R1) - Sablé-sur-Sarthe (N2)
Saint-André Saint-Macaire (R2) - FC Nueillaubiers (R1)
CPB Bréquigny-Rennes (R1) - Montluçon Football (R1)
20h00 : Cambrai Amérique OM (R3) - Amiens SC (L3)
Dimanche 15 novembre
5h00 : AS Tefana (Tahiti) - Thionville-Lusitanos (L3)
14h00 : Stade Castelbourgeois (R1) - Nantes (L2) - sur Télénantes et la chaîne YouTube du FC Nantes
Saint-Dié Saint-Killermann (R1) - Metz (L2)
Saint-Renan (R1) - Laval (L2)
Stade Pontivy (R1) - Plabennec (R1)
Metz ESAP (R3) - Reipertswiller (R1)
Talange (R2) - Baume-les-Dames (R2)
Montigny-les-Metz (R3) - Pontarlier (N2)
Vandoeuvre (R2) - Épinal (N1)
Violaines (D2) - Vermelles (R3) - sur le site internet de La Voix des Sports
Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole (N2) - O. Marcq-en-Barœul (R1)
ASP Nesle (R3) - Furiani-Agliani (N1)
Verson (R3) - Calais (R1)
Montreuil-sur-Mer (R2) - Loon Plage (R1)
Val Yerres Crosne (R2) - Cosne (R1)
Sedan (R1) - Bourges (N1) - sur la chaîne YouTube de Drapeau Vert Carton Rouge
Paris 13 Atletico (L3) - Red Star (L2) - sur la chaîne YouTube de la FFF
Tremblay (R2) - Maisons Alfort (R3)
Massay (R3) - Montlouis (N1)
Chatou (R1) - Les Ulis (R1)
Senlis (R2) - Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N1)
Seyssinet-Pariset (R1) - Nîmes Olympique (N1)
Endoume Catalans (R1) - SC Toulon (N1)
FC 2 Rives 82 (R1) - Trélissac (N2)
RC Chambéry (R2) - Saint-Florent Chamois (R2)
Rochefort (R2) - Juventus Papus (R2)
Riom (R2) - Limonest (N1)
Veauche (R3) - Saint-Paul-en-Jarez (R3)
Saint-Martin Tatinghem (R3) - Racing CF (N1)
14h30 : St. Sottevillais Cheminots (R1) - Football Fecamp (R2)
US Perros Louannec (R3) - Vannes (N2)
14h45 : Saint-Pauloise FC (Réunion) - La Tamponnaise (Réunion)
15h00 : Montpellier Atlas Paillade (N2) - Cannes (L3)
Rumilly-Vallières (N1) - Saint-Étienne (L2) - sur la chaîne Youtube de l'ASSE

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Derniers commentaires

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Tu as parlé du parcours européen et des points UEFA rapportés par l'OL, et tu as rabaissé le PSG alors que la réalité était le contraire de ce que tu as dit. Change encore de sujet (Europe --> Ligue 1) comme tu fais toujours pour t'accrocher à la branche.

Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro

La marseillaise meme en reggae ca ma toujours fait dégueuler les marches militaires ca me deglingue et votre république moi je la tringle !! Renaud

Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro

bientot ce sera pareil en France

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Et bien... c'est d'une débilité incroyable.

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Et en Ligue1 mon petit ? Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

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