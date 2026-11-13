LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 14 novembre

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Les trucs qui vont dans le sens de tes âneries, tu les gobes tout de suite, leurs auteurs ne sont plus des journaleux ou des merdias. Et ce qui ne va pas dans le sens de tes débilités, tu ne le crois pas ou tu ne le comprends pas même si on te met les sources officielles. Même les chiffres officiels de la FIFA que je t'ai donnés hier, tu as dit que c'est du pipi de chat. Enfonce-toi encore dans ta merde le débile mental (et toujours mort de rire) ! Continue de n'écouter que ton cerveau malade !