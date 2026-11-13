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Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 14 novembre

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parAlexis Rose
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Matchs du samedi 14 novembre
5e journée de la Ligue des Nations :
Ligue A - Groupe 4
18h00 : Norvège - Pays de Galles (sur L'Equipe Live)
Portugal - Danemark (sur L'Equipe Live)
Ligue B
15h00 : Kosovo - Israël (sur L'Equipe Live)
18h00 : Géorgie - Hongrie (sur L'Equipe Live)
20h45 : Autriche - Irlande (sur L'Equipe Live)
Irlande du Nord - Ukraine (sur L'Equipe Live)
Roumanie - Pologne (sur L'Equipe Live)
Suède - Bosnie-Herzégovine (sur L'Equipe Live)
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si c'etait possible tout le monde le ferait .. on a eu du bol avec moriera kluivert l'an dernier mais ca va pas etre tjs pareil .. et puis acheter un joueur a 5M et le revendre 10 c'est pas forcement plus rentable que de l'acheter 10 et de le revendre 25 ... Trouver des joueurs a 5M pour etre titulaire ... pouvoir jouer l'europe et le top 6 l1?

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En quoi c'est risqué? nakamura pour l'instant on est loin des 19M et au pire ce sera etalé sur le moyen terme .. bistrup est un chien fou ultra interressant au milieu en esperant qu'il finisse un jour par etre a son poste ...

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Les trucs qui vont dans le sens de tes âneries, tu les gobes tout de suite, leurs auteurs ne sont plus des journaleux ou des merdias. Et ce qui ne va pas dans le sens de tes débilités, tu ne le crois pas ou tu ne le comprends pas même si on te met les sources officielles. Même les chiffres officiels de la FIFA que je t'ai donnés hier, tu as dit que c'est du pipi de chat. Enfonce-toi encore dans ta merde le débile mental (et toujours mort de rire) ! Continue de n'écouter que ton cerveau malade !

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Et... tu le crois ? Mdr

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

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