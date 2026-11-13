LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 14 novembre
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J'achète aussi
si c'etait possible tout le monde le ferait .. on a eu du bol avec moriera kluivert l'an dernier mais ca va pas etre tjs pareil .. et puis acheter un joueur a 5M et le revendre 10 c'est pas forcement plus rentable que de l'acheter 10 et de le revendre 25 ... Trouver des joueurs a 5M pour etre titulaire ... pouvoir jouer l'europe et le top 6 l1?
En quoi c'est risqué? nakamura pour l'instant on est loin des 19M et au pire ce sera etalé sur le moyen terme .. bistrup est un chien fou ultra interressant au milieu en esperant qu'il finisse un jour par etre a son poste ...
Les trucs qui vont dans le sens de tes âneries, tu les gobes tout de suite, leurs auteurs ne sont plus des journaleux ou des merdias. Et ce qui ne va pas dans le sens de tes débilités, tu ne le crois pas ou tu ne le comprends pas même si on te met les sources officielles. Même les chiffres officiels de la FIFA que je t'ai donnés hier, tu as dit que c'est du pipi de chat. Enfonce-toi encore dans ta merde le débile mental (et toujours mort de rire) ! Continue de n'écouter que ton cerveau malade !
Et... tu le crois ? Mdr
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13