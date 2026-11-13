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148 matchs à l’ASSE, son retour fait rêver les Verts

148 matchs à l’ASSE, son retour fait rêver les Verts

ASSE
parCorentin Facy
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Définitivement transféré cet été à Rennes en provenance de Mayence pour 2 millions d’euros, Arnaud Nordin est en grosse difficulté en Bretagne. De quoi donner des idées à l’AS Saint-Etienne ?
Après six mois plutôt concluants en prêt, Arnaud Nordin a définitivement été recruté par le Stade Rennais cet été. Il s’est engagé en faveur du club breton jusqu’en juin 2029 mais son début de saison laisse franchement à désirer. Le milieu offensif de 28 ans n’entre pas dans les plans de Franck Haise, qui ne l'a titularisé qu’une seule fois depuis le début du championnat en Ligue 1. Pas davantage utilisé en Europa League, l’ailier français est en grosse difficulté et un départ dès le mercato hivernal n’est pas à exclure.
Le Stade Rennais pourrait privilégier un prêt pour relancer Arnaud Nordin durant la seconde partie de saison, avant de le réintégrer ou de le vendre à l’été 2027. Un club pourrait se montrer intéressé par un potentiel prêt et non des moindres : l’AS Saint-Etienne. Après avoir disputé 148 matchs chez les Verts, où il a été formé, Arnaud Nordin pourrait voir d’un bon oeil un retour dans le Forez selon le site Peuple Vert, très emballé à cette idée.

Nordin prêté à l'ASSE, l'idée est lancée

« Plusieurs scénarios restent possibles. Rennes pourrait choisir de le conserver pour maintenir de la profondeur dans son secteur offensif. Un départ temporaire sous forme de prêt semble la solution la plus cohérente pour l’ensemble des parties » souligne le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne, qui lance le mouvement pour tenter de récupérer Arnaud Nordin cet hiver.
Un prêt dans son club formateur pourrait faire le plus grand bien au milieu offensif rennais, barré par la rude concurrence qui existe au sein de l’effectif breton. Reste à savoir si l’ancien joueur de Mayence acceptera de faire un pas en arrière dans sa carrière avec une pige en Ligue 2 à 28 ans. C’est moins sûr…
A. Nordin

A. Nordin

FranceFrance Âge 28 Attaquant

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2026
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