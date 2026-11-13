148 matchs à l’ASSE, son retour fait rêver les Verts
Nordin prêté à l'ASSE, l'idée est lancée
A. Nordin
Europa League2026/2027
Ligue 12026/2027
Club Friendlies 32026
Fil Info
Derniers commentaires
Le peu de trucs qui vont dans le sens de tes âneries, tu les gobes tout de suite, leurs auteurs ne sont plus des journaleux ou des merdias. Et ce qui ne va pas dans le sens de tes débilités, tu ne le crois pas ou tu ne le comprends pas même si on te met les sources officielles. Enfonce-toi encore dans ta merde le débile mental (et toujours mort de rire) !
Et... tu le crois ? Mdr
Sergio : Ce ne sont pas les journaleux, espèce d'idiot. C'est le propriétaire du LOSC qui a assisté aux réunions qui raconte ce qui s'est passé. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, tu confirmes encore une fois que tu es un idiot fini et que tu es irrécupérable.
Ça ira mieux dimanche avec le retour de Kylian Mbappé.
Réfléchit aux réponses que l'on te fait... au lieu de t'emporter en lisant n'importe comment. Je pense... que tu as du mal avec la lecture... et que tu prends mot par mot pour comprendre. ^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13