TV : France - Turquie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quelques jours après avoir affronté l’Italie, l’équipe de France veut aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Turquie dimanche soir.

Quelle heure pour France - Turquie ?

Contrairement à la dernière trêve internationale, où Zinédine Zidane avait eu le temps de bien préparer ses matchs, la France va vite rejouer. Puisque trois jours après son déplacement raté à San Siro en Italie (1-3), l’équipe de France va disputer son dernier match de poules de cette Ligue des Nations. Ce sera face à la Turquie ce dimanche 15 novembre à 20h45 au Stade Atlantique de Bordeaux.

Sur quelle chaîne suivre France - Turquie ?

Cette rencontre entre la France et la Turquie, comptant pour la 6e journée de la Ligue des Nations du Groupe 1 de la Ligue A, sera diffusée sur l’antenne de TF1. Les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Les compos probables de France - Turquie :

Très enthousiasmante lors du premier rassemblement international de la saison en octobre dernier, l’ équipe de France a subi sa première défaite de la saison en Italie jeudi soir (1-3). Un lourd revers, le premier sous l’ère Zidane, que les Bleus vont devoir digérer. Car face à la Turquie, il y aura une place qualificative en jeu pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Pour disputer la phase finale, la France (2e avec 10 points) devra réaliser un bon résultat, alors que l’Italie (1ère avec 10 points) et la Belgique (3e avec 9 points) s’affronteront pour un autre ticket.

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La compo probable de la France : Maignan - Zaïre-Emery, Konaté, Upamecano, Diouf - Da Cunha, Rabiot - Olise, Cherki, Désiré Doué - Mbappé.

Dernier de sa poule, la Turquie n’a pas réussi à marquer le moindre point en enchaînant cinq défaites de suite depuis septembre dernier. Encore une fois battu face à la Belgique jeudi soir (1-2), la Turquie est donc assurée de terminer à la dernière place du Groupe 1 de la Ligue A. Autant dire que les Turcs viendront en France sans véritable ambition, sauf celle de ne pas faire fanny.

La compo probable de la Turquie : Cakir - Aydin, Kabak, Demiral, Kadioglu - Yuksek, Kokcu - Akgun, Guler, Yilmaz - Unal.