Aller au contenu
Zidane

TV : France - Turquie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Quelques jours après avoir affronté l’Italie, l’équipe de France veut aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Turquie dimanche soir.

Quelle heure pour France - Turquie ?

Contrairement à la dernière trêve internationale, où Zinédine Zidane avait eu le temps de bien préparer ses matchs, la France va vite rejouer. Puisque trois jours après son déplacement raté à San Siro en Italie (1-3), l’équipe de France va disputer son dernier match de poules de cette Ligue des Nations. Ce sera face à la Turquie ce dimanche 15 novembre à 20h45 au Stade Atlantique de Bordeaux.

Sur quelle chaîne suivre France - Turquie ?

Cette rencontre entre la France et la Turquie, comptant pour la 6e journée de la Ligue des Nations du Groupe 1 de la Ligue A, sera diffusée sur l’antenne de TF1. Les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Les compos probables de France - Turquie :

Très enthousiasmante lors du premier rassemblement international de la saison en octobre dernier, l’équipe de France a subi sa première défaite de la saison en Italie jeudi soir (1-3). Un lourd revers, le premier sous l’ère Zidane, que les Bleus vont devoir digérer. Car face à la Turquie, il y aura une place qualificative en jeu pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Pour disputer la phase finale, la France (2e avec 10 points) devra réaliser un bon résultat, alors que l’Italie (1ère avec 10 points) et la Belgique (3e avec 9 points) s’affronteront pour un autre ticket.

Lire aussi

LdN : La France de Zidane se fait mater par ItalieLdN : La France de Zidane se fait mater par Italie
La compo probable de la France : Maignan - Zaïre-Emery, Konaté, Upamecano, Diouf - Da Cunha, Rabiot - Olise, Cherki, Désiré Doué - Mbappé.
Dernier de sa poule, la Turquie n’a pas réussi à marquer le moindre point en enchaînant cinq défaites de suite depuis septembre dernier. Encore une fois battu face à la Belgique jeudi soir (1-2), la Turquie est donc assurée de terminer à la dernière place du Groupe 1 de la Ligue A. Autant dire que les Turcs viendront en France sans véritable ambition, sauf celle de ne pas faire fanny.
La compo probable de la Turquie : Cakir - Aydin, Kabak, Demiral, Kadioglu - Yuksek, Kokcu - Akgun, Guler, Yilmaz - Unal.
Articles Recommandés
Les Deux Erreurs De Debutant De Zidane Ont Plombe Les Bleus
Equipe de France

Les deux erreurs de débutant de Zidane ont plombé les Bleus

Gusto
Equipe de France

EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 12 novembre

Ldn La France De Zidane Se Fait Mater Par Italie
Equipe de France

LdN : La France de Zidane se fait mater par Italie

Fil Info

Les deux erreurs de débutant de Zidane ont plombé les Bleus
EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane
LdN : Programme TV et résultats des matchs du jeudi 12 novembre
LdN : La France de Zidane se fait mater par Italie
Le PSG va dominer l'Europe pendant 10 ans, il l'annonce
OM : La tribune sud fermée contre Le Mans
RCL : Sage de retour à Lens, Jérôme Rothen sent le flop
Italie-France : La Marseillaise sifflée, Olise pose la clim à San Siro
Malo Gusto viré en plein match de la France

Derniers commentaires

Les deux erreurs de débutant de Zidane ont plombé les Bleus

Encore une equipe qui veut jouer comme le psg sans en avoir les talents individuels. Ca marche contre les equipes moyennes mais c’est la branlée garantie contre les bonnes equipes ...

LdN : La France de Zidane se fait mater par Italie

Oh bah ça alors je croyais que les attaquants de l'équipe de france étaient les meilleurs du monde 👀

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Les chiffres que je t'ai donnés sont ceux d'avant l'arrivée du Qatar. Tous les chiffres officiels qu'on te donne sont du pipi de chat pour toi espèce d'idiot Tu es vraiment débile, très débile.

EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane

Corentin Tolisso est la solution évidente pour l'Equipe de France.

EdF : Le flop Malo Gusto donne raison à Zidane

Warren Zaire Emery... C'est tellement une évidence... Déjà DD avait été incapable de voir l'évidence... Maintenant ZZ... En même temps, n'est pas Luis Enrique qui veut...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading