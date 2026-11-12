LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 13 novembre
parAlexis Rose
Matchs du vendredi 13 novembre
5e journée de la Ligue des Nations :
Ligue A - Groupe 2
20h45 : Pays-Bas - Grèce (sur L'Equipe Live)
Serbie - Allemagne (sur L'Equipe Live)
Ligue B
20h45 : Écosse - Macédoine du Nord (sur L'Equipe Live)
Slovénie - Suisse (sur L'Equipe Live)
Ligue C
18h00 : Moldavie - Kazakhstan (sur L'Equipe Live)
20h45 : Bulgarie - Islande (sur L'Equipe Live)
Luxembourg - Estonie (sur L'Equipe Live)
Slovaquie - Iles Féroé (sur L'Equipe Live)
Ligue D
20h45 : Andorre - Gibraltar (sur L'Equipe Live)
Liechtenstein - Azerbaïdjan (sur L'Equipe Live)
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Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|7
|2
|1
|22
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|12
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