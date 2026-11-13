EdF : Rothen veut éjecter le capitaine des Bleus

Après la défaite contre l’Italie (3-1) jeudi en Ligue des Nations, les milieux de l’équipe de France sont pointés du doigt. Jérôme Rothen s’en prend plus particulièrement à Adrien Rabiot qu’il enverrait bien sur le banc des remplaçants.

Le score serait presque flatteur pour l’équipe de France . Longtemps dominateurs en première période, les Bleus n’ont quasiment plus existé après la mi-temps à San Siro. L’Italie a clairement pris le dessus, notamment dans l’entrejeu où les Français ont été surclassés dans les duels. Les difficultés des milieux tricolores n’ont pas échappé à Jérôme Rothen qui a choisi d’épargner Lucas Da Cunha.

En revanche, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas raté Rayan Cherki et surtout Adrien Rabiot, selon lui indigne du meilleur onze de Zinédine Zidane. « Avec Rabiot et Cherki, on est très souvent déçus, a commenté le consultant de RMC. Rabiot, je trouve que ça ronronne trop. Bien sûr que c'est un bon joueur de football, que physiquement il est là, il peut aller gratter des ballons, il peut apporter un plus. Il a tenté quelques frappes, il aurait pu marquer, il n'y a pas de problème. Mais par moments je trouve qu'il t'endort. »

« Dans ce que Zidane veut mettre en place, dans la maîtrise, dans la permutation au milieu de terrain, je trouve que Rabiot est en dessous de Camavinga, a comparé Jérôme Rothen. Quand Camavinga a joué contre la Belgique, même si vous me direz que la Belgique est inférieure à l'Italie, et je n'en suis pas sûr, il y avait Da Cunha, Akliouche et le milieu avait été le moteur de l'équipe. Ce que Camavinga montre avec le Real, il est beaucoup mieux, il a une faculté à avoir un volume bien plus intéressant que Rabiot. Et il peut aussi permuter. » Capitaine en l’absence de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé vendredi, le Milanais semble solidement installé dans les plans du sélectionneur, comme il l'était sous Didier Deschamps.