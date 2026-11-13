LdN : Les Pays-Bas cartonnent, l'Allemagne recolle

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Le peu de trucs qui vont dans le sens de tes âneries, tu les gobes tout de suite, leurs auteurs ne sont plus des journaleux ou des merdias. Et ce qui ne va pas dans le sens de tes débilités, tu ne le crois pas ou tu ne le comprends pas même si on te met les sources officielles. Enfonce-toi encore dans ta merde le débile mental (et toujours mort de rire) ! Continue de n'écouter que ton cerveau malade !