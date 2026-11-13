Officiel : Lens choisit Digard et met les choses au clair

Alors que l’on s’attendait plutôt à la nomination de Pierre Sage, le Racing Club de Lens a officiellement engagé l’entraîneur Didier Digard. Une décision étonnante compte tenu des dernières rumeurs, d’où la mise au point du club artésien.

pour les deux prochaines saisons ». Un choix étonnant dans la mesure où son nom n’était pas forcément le plus cité après l'éviction de Yannick Cahuzac. Didier Digard n’a pas tardé à rebondir. Licencié par Le Havre il y a près de deux semaines, l’entraîneur français se retrouve sur le banc du Racing Club de Lens . Le club artésien a officialisé sa nomination ce vendredi soir «». Un choix étonnant dans la mesure où son nom n’était pas forcément le plus cité après l'éviction de Yannick Cahuzac.

On parlait notamment de l’ex-sélectionneur du Maroc Walid Regragui, et surtout d’un retour de Pierre Sage, présenté comme le favori du président et propriétaire Joseph Oughourlian, malgré les réticences supposées du directeur sportif Jean-Louis Leca. Des informations apparemment erronées selon le RCL qui a mis les choses au clair dans un communiqué. « Depuis le début de la semaine, le club a conduit le processus habituel qui préside à chacune de ses décisions structurantes, ont fait savoir les Sang et Or sur leur site officiel. Tous les échanges avec les différents candidats ont ainsi été menés directement par la pyramide décisionnelle du Racing, sous l’égide du Président Joseph Oughourlian. »

« Au terme de ces rencontres, un consensus fort s'est dégagé autour de la candidature de Didier Digard. Ce choix est celui d'un club uni, fidèle à ses valeurs et pleinement concentré sur son projet sportif. Dans un environnement où les commentaires extérieurs, parfois unanimes en apparence, ont pu nourrir certains récits éloignés de la réalité des réflexions menées en interne, le Racing rappelle que ses décisions se construisent à partir de faits observables, d'une analyse approfondie des profils étudiés et de convictions », a ajouté le club lensois, en crise après ses trois défaites consécutives, dont le 9-1 contre Côme en Ligue des Champions.