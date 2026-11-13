Officiel : Lens choisit Digard et met les choses au clair
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si c'etait possible tout le monde le ferait .. on a eu du bol avec moriera kluivert l'an dernier mais ca va pas etre tjs pareil .. et puis acheter un joueur a 5M et le revendre 10 c'est pas forcement plus rentable que de l'acheter 10 et de le revendre 25 ...
En quoi c'est risqué? nakamura pour l'instant on est loin des 19M et au pire ce sera etalé sur le moyen terme .. bistrup est un chien fou ultra interressant au milieu en esperant qu'il finisse un jour par etre a son poste ...
Le peu de trucs qui vont dans le sens de tes âneries, tu les gobes tout de suite, leurs auteurs ne sont plus des journaleux ou des merdias. Et ce qui ne va pas dans le sens de tes débilités, tu ne le crois pas ou tu ne le comprends pas même si on te met les sources officielles. Enfonce-toi encore dans ta merde le débile mental (et toujours mort de rire) ! Continue à n'écouter que ton cerveau malade !
Et... tu le crois ? Mdr
Sergio : Ce ne sont pas les journaleux, espèce d'idiot. C'est le propriétaire du LOSC qui a assisté aux réunions qui raconte ce qui s'est passé. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, tu confirmes encore une fois que tu es un idiot fini et que tu es irrécupérable.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13