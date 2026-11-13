EdF : Barcola dans le viseur, Cherki pique sa crise

L’équipe de France a vécu une sale soirée jeudi soir à San Siro et plusieurs joueurs sont repartis très agacés de Milan. C’est par exemple le cas de Rayan Cherki, dont le regard ne trompait pas à la sortie du stade.

Il fallait bien que ça arrive mais on espérait que cela se produise le plus tard possible, Zinedine Zidane a perdu son premier match à la tête de l’équipe de France. Les Bleus ont pourtant réalisé une première mi-temps de très haut niveau sur la pelouse de San Siro, mais les coéquipiers de Mike Maignan se sont totalement écroulés après le repos, secoués par une équipe italienne fougueuse et plombés par des erreurs individuelles rédhibitoires à ce niveau.

Selon les informations de RMC, la contrariété était très présente dans le vestiaire français après cette défaite malgré un enjeu moindre puisque la France reste en excellente position pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Nations . La radio explique tout de même que certains joueurs ont eu du mal à redescendre en tension après la défaite à San Siro. C’est par exemple le cas de Rayan Cherki, déçu de la défaite et agacé par Bradley Barcola.

Cherki très agacé après Italie-France

« Des têtes basses en sortant du vestiaire, un Malo Gusto très marqué par sa contre-performance, un Rayan Cherki énervé et le regard noir, dans la lignée de certaines crispations apparues sur la pelouse, avec notamment une incompréhension entre lui et Bradley Barcola en fin de première période » écrit la radio, dont plusieurs journalistes étaient sur place pour suivre les Bleus au plus près. Brillant par moment, Rayan Cherki s’est encore montré irrégulier au sein d’un même match en disparaissant totalement par moment.

Le joueur de Manchester City a hérité d’un 5/10 dans les colonnes de L’Equipe, qui le situe dans la moyenne des joueurs français. L’ancien Lyonnais espère logiquement mieux faire, que ce soit sur le plan individuel et collectif, raison probablement de sa colère. Dans son malheur, l’équipe de France a une chance. Celle de pouvoir rebondir 72 heures après, dès dimanche sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux contre la Turquie. Avec un match nul, les Bleus valideront leur qualification en quart de finale de la Nations League.