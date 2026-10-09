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Mbappé imite Hazard, le Real va sévir

Kylian Mbappé
parEric Bethsy
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Critiqué pour son comportement, Kylian Mbappé pose problème au Real Madrid. L’attaquant français se distingue par son manque de professionnalisme et fait l’objet d’une comparaison peu flatteuse avec Eden Hazard.
Il faut bien le reconnaître, Kylian Mbappé n’est pas du genre à fuir les polémiques. Le Français ne cesse d’alimenter le discours de ses détracteurs encore choqués par son comportement durant la récente trêve internationale. Après son forfait en début de rassemblement, l’attaquant de l’équipe de France n’a pas jugé nécessaire de se soigner au centre d’entraînement du Real Madrid. Le Merengue a plutôt été aperçu en boîte de nuit à Paris, puis en balade à vélo malgré l’interdiction de son coach José Mourinho.

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Aux yeux de Ludovic Obraniak, le Bondynois devient un problème pour le Real Madrid, comme l’était autrefois Eden Hazard. « Pour moi, le message de Mbappé depuis que je le connais c'est : "je veux tout gagner", "bien manger, bien dormir", faire la morale aux autres… Sauf qu'aujourd'hui il est dans un club qui a une haute exigence de la performance et il faut dire que pour l'instant il n'est pas à la hauteur, a estimé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Eden Hazard est passé par là, il s'est fait reprendre de volée. A un moment donné, il y a des standards à avoir et les épisodes commencent à être marquants, que ce soit à Paris, à Madrid, partout. »
« Après, est-ce qu'il a le droit de le faire ? Il fait ce qu'il veut évidemment. En tout cas, dans le comportement il n'est pas à la hauteur de la Maison Blanche. Est-ce que tu vois Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Robert Lewandowski faire ça ? Quand tu veux avoir des standards, prétendre au Ballon d'Or et gagner des titres, il y a des choses que tu dois mettre en place dans la préparation invisible. Il n'y a rien d'interdit. Mais à un moment donné, quand tu es un joueur tu as un contrat, tu as des droits et des devoirs. Quand tu es payé comme il l'est au Real Madrid, aujourd'hui ils ne sont pas contents de ce qui est produit », a conclu le consultant, d’accord avec la presse espagnole qui accable Kylian Mbappé.
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Derniers commentaires

Mbappé imite Hazard, le Real va sévir

Tu pourrais en faire de même !! Si Melon d'Or n'est pas capable de faire les efforts de sérieux pour gagner des trophées avec son "club de cœur" il ne les fera nulle part ailleurs. S'il continue sur cette trajectoire, on connaît déjà la fin de l'histoire. Un vrai exemple pour lui serait Harry Kane qui actuellement est tellement au-dessus.

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Ce n'est pas que le PSG ne veuille pas l'avoir. C'est plutôt parce que Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^

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Tu ne te trompes jamais toi ? Et encore... tu ne sais pas que dans certains départements... il y a des phrases que tu ne prononceras jamais. Mais bon... je ne peux pas de l'expliquer au vu de ton QI. ^^ En attendant... tu ne parles pas de football. Ce qui est très très con de ta part.

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5) Prolonger au Bayern, et signer à Madrid

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Je ne vois pas en quoi ça terroriserait qui que ce soit. Le parc à été l'histoire du PSG, mais un stade de 70 000 places est le futur. Alors que ce soit à Paris ou Poissy ça me va. Massy c'est pas l'origine du club qui est un club de l'ouest de Paris dans ses racines

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