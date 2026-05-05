Le Real Madrid s'inquiète pour Kylian Mbappé
Kylian Mbappé dans le doute

Mbappé déraille complet, il est rappelé à l'ordre

Kylian Mbappé05 mai , 10:00
parHadrien Rivayrand
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Kylian Mbappé est au cœur d’une polémique en Espagne. Le joueur français a été aperçu en Sardaigne avec sa compagne alors que son club traverse une importante crise de résultats.
Le Real Madrid et Kylian Mbappé vont rapidement devoir régler certaines choses. Le club espagnol ne remportera aucun titre cette saison et les supporters sont en colère. Rien ne sera épargné d’ici la fin de l’exercice en cours, d’autant qu’un Clasico en Liga reste à disputer face au Barça. Avant cela, les Merengues affrontaient l’Espanyol le week-end dernier. Si la victoire a été au rendez-vous, certains pointent du doigt Kylian Mbappé. La raison ? Le fait que l’ancien joueur du PSG, blessé, ait passé un week-end bling bling en Sardaigne avec Ester Expósito plutôt que de renvoyer une image jugée plus « professionnelle ». Pour Ludovic Obraniak, l’attaquant des Bleus est allé trop loin.

Mbappé agace sur le plateau de L'Equipe 

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots concernant le comportement récent de Kylian Mbappé : « Tu ne peux pas faire ça à ce moment de la saison. Tu peux le faire, mais alors trouve un autre endroit. Ne le fais pas maintenant. C’est le pire des moments. Ses coéquipiers ne peuvent pas comprendre ». Même son de cloche du côté de Karim Bennani, qui a rappelé le statut de leader et le salaire de Mbappé, estimant qu’il se devait d’être exemplaire.

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D’après la presse espagnole, le Real Madrid et le vestiaire d’Álvaro Arbeloa seraient agacés par la situation. Le Français devra se montrer irréprochable dans les prochaines semaines, alors que la grogne grandit. Certains supporters iraient même jusqu’à envisager un départ dès cet été en cas d’offre intéressante. Une situation pour le moins tendue qui ne fait les affaires de personne dans la capitale espagnole.
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iL faudra un jour vérifier si danser pendant quelques secondes même si ça parait long fait perdre plus de temps que faire un gros tas de joueurs qui se grimpent dessus ou courir faire des bisous et sauter dans les bras de son entraineur et des remplaçants hum pas certain du tout

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Oui tu as la tentation Doué au milieu mais en faisant ça tu mets barcola aussi sur le terrain et tu n'as plus aucune cartouche en réserve. Je mettrais Ruiz pour avoir mayulu barcola lee et ramos en réserve. Si Barcola joue d'entrée et que tu vas en prolongation, tu n'as plus aucun joueur explosif sur le banc et avec cette intensité tu auras besoin d'entrants percutants

Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau

C'est là où on voit la bassesse de ce genre d'individu. Ca pleure quand son club est à la dérive, ça grogne quand des merdeux comme eux viennent les narguer quand ça va mal pour eux, et ça fait exactement la même chose à la moindre occasion. Mais bon ils ont une excuse: "c'est pas eux qu'ont commencé"...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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