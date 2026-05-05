Mbappé déraille complet, il est rappelé à l'ordre

Kylian Mbappé est au cœur d’une polémique en Espagne. Le joueur français a été aperçu en Sardaigne avec sa compagne alors que son club traverse une importante crise de résultats.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé vont rapidement devoir régler certaines choses. Le club espagnol ne remportera aucun titre cette saison et les supporters sont en colère. Rien ne sera épargné d’ici la fin de l’exercice en cours, d’autant qu’un Clasico en Liga reste à disputer face au Barça. Avant cela, les Merengues affrontaient l’Espanyol le week-end dernier. Si la victoire a été au rendez-vous, certains pointent du doigt Kylian Mbappé. La raison ? Le fait que l’ancien joueur du PSG, blessé, ait passé un week-end bling bling en Sardaigne avec Ester Expósito plutôt que de renvoyer une image jugée plus « professionnelle ». Pour Ludovic Obraniak, l’attaquant des Bleus est allé trop loin.

Mbappé agace sur le plateau de L'Equipe

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots concernant le comportement récent de Kylian Mbappé : « Tu ne peux pas faire ça à ce moment de la saison. Tu peux le faire, mais alors trouve un autre endroit. Ne le fais pas maintenant. C’est le pire des moments. Ses coéquipiers ne peuvent pas comprendre ». Même son de cloche du côté de Karim Bennani, qui a rappelé le statut de leader et le salaire de Mbappé, estimant qu’il se devait d’être exemplaire.

Lire aussi Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

D’après la presse espagnole, le Real Madrid et le vestiaire d’Álvaro Arbeloa seraient agacés par la situation. Le Français devra se montrer irréprochable dans les prochaines semaines, alors que la grogne grandit. Certains supporters iraient même jusqu’à envisager un départ dès cet été en cas d’offre intéressante. Une situation pour le moins tendue qui ne fait les affaires de personne dans la capitale espagnole.