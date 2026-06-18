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L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

OL18 juin , 8:20
parGuillaume Conte
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Afonso Moreira, qui a parfaitement secondé Malick Fofana cette saison à l'OL, va rejoindre Leverkusen pour une grosse somme. Mais son ancien concurrent à l'aile gauche voit aussi son départ se dessiner.
Comme prévu avant le rendez-vous de la semaine prochaine face à la DNCG, l’Olympique Lyonnais doit concéder au moins une grosse vente. Afonso Moreira a pris la direction de Leverkusen et il a passé sa visite médicale en marge d’un accord pour un transfert à 32 millions d’euros. Une très belle vente et une plus value exceptionnelle pour un joueur acheté 2 ME un an plus tôt.

Une deuxième grosse vente en vue pour l'OL ?

Ce ne sera pas le même jackpot, mais l’OL pourrait ne pas attendre bien longtemps avant de vendre un autre ailier gauche. Malick Fofana, très peu en vue cette saison en raison de sa longue indisponibilité sur blessure, a néanmoins toujours des admirateurs. L’intérêt de Tottenham a été dévoilé ce mardi, notamment parce que le manager des Spurs Roberto De Zerbi est persuadé de l’énorme potentiel de l’ailier belge de 21 ans.
Ainsi, selon les informations d’Ekrem Konur, la première offre va bientôt tomber et le montant en est dévoilé. Il s’agit d’une proposition à hauteur de 25 millions d’euros. Si elle devait se confirmer, cette offre pourrait bien être étudiée par les dirigeants lyonnais. Non seulement cela ferait une grosse rentrée d’argent supplémentaire dans les caisses, mais cela permettrait de bien vendre un joueur qui n’a pas encore donné toutes les garanties. Et surtout l’ancien de La Gantoise voit sa fin de contrat approcher, lui qui est engagé jusqu’en 2028.
Même s’il n’a pas réussi à montrer son meilleur visage avec régularité, Malick Fofana a été acheté 19,5 ME en janvier 2024, et cela permettrait à Lyon de s’en sortir dignement. Néanmoins, les discussions n’ont pas encore débuté, et le journaliste spécialisé sur le mercato affirme que l’OL, après avoir réussi à bien vendre Afonso Moreira, s’estime capable de se montrer gourmand en demandant 34 millions d’euros pour céder celui qui est toujours considéré comme un grand espoir de la Belgique.
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Le problème c'est que ce n'est absolument pas garantie et dans la situation ou est le club la priorité est de sécuriser des revenus surs

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