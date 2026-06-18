L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

Mais quelle repartie! Bravo! mdr.^^
Une équipe c'est pas que 11 joueurs
Complot ? je regarde mon expérience et ce que j'ai rencontré pendant 30 ans, dans cette société, dans tous les domaines sus cités. C'est autre chose que d'avoir une idée sur un sujet sans l'avoir pratiquer, éprouver.
C'est sont rôle de boucher les trou, quand on achète un club on s en occupe
Le problème c'est que ce n'est absolument pas garantie et dans la situation ou est le club la priorité est de sécuriser des revenus surs
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