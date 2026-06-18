L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

Afonso Moreira, qui a parfaitement secondé Malick Fofana cette saison à l'OL, va rejoindre Leverkusen pour une grosse somme. Mais son ancien concurrent à l'aile gauche voit aussi son départ se dessiner.

Comme prévu avant le rendez-vous de la semaine prochaine face à la DNCG, l’Olympique Lyonnais doit concéder au moins une grosse vente. Afonso Moreira a pris la direction de Leverkusen et il a passé sa visite médicale en marge d’un accord pour un transfert à 32 millions d’euros. Une très belle vente et une plus value exceptionnelle pour un joueur acheté 2 ME un an plus tôt.

Une deuxième grosse vente en vue pour l'OL ?

Ce ne sera pas le même jackpot, mais l’OL pourrait ne pas attendre bien longtemps avant de vendre un autre ailier gauche. Malick Fofana, très peu en vue cette saison en raison de sa longue indisponibilité sur blessure, a néanmoins toujours des admirateurs. L’intérêt de Tottenham a été dévoilé ce mardi, notamment parce que le manager des Spurs Roberto De Zerbi est persuadé de l’énorme potentiel de l’ailier belge de 21 ans.

Ainsi, selon les informations d’Ekrem Konur, la première offre va bientôt tomber et le montant en est dévoilé. Il s’agit d’une proposition à hauteur de 25 millions d’euros. Si elle devait se confirmer, cette offre pourrait bien être étudiée par les dirigeants lyonnais. Non seulement cela ferait une grosse rentrée d’argent supplémentaire dans les caisses, mais cela permettrait de bien vendre un joueur qui n’a pas encore donné toutes les garanties. Et surtout l’ancien de La Gantoise voit sa fin de contrat approcher, lui qui est engagé jusqu’en 2028.