Mbappé demande deux fois plus d’argent

Kylian Mbappé a beaucoup de choses à gérer, sur le terrain comme en dehors. Parmi ses prochains défis : trouver un accord avec Nike ou bien quitter la marque américaine.

Le monde du football est avant tout un univers où l’argent domine. De nombreux sponsors s’arrachent les meilleurs joueurs de la planète. Nike collabore actuellement avec Kylian Mbappé , qui jouit d’une notoriété impressionnante à travers le globe. Mais la marque américaine fait face à un défi de taille : conserver le prodige français sous son aile, alors que leur collaboration doit s’achever cet été. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre Nike et l’entourage de Mbappé pour une prolongation de bail.

Mbappé dur en affaires

Ok Diario, Mbappé n’a en effet jamais été aussi proche de quitter Nike, son sponsor historique. Pour rester avec la marque à la virgule, le joueur du Selon les informations d’, Mbappé n’a en effet jamais été aussi proche de quitter Nike, son sponsor historique. Pour rester avec la marque à la virgule, le joueur du Real Madrid souhaiterait doubler ses revenus actuels, estimés entre 14 et 16 millions d’euros par an. Adidas et Under Armour sont déjà prêts à profiter de l’occasion pour lui faire une offre attractive. Une arrivée chez Adidas serait d’ailleurs bienvenue pour le Real Madrid, en collaboration avec la marque allemande depuis de nombreuses années. Mbappé devrait prendre sa décision avant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. S’il signe avec Adidas, il rejoindrait alors Jude Bellingham et… Leo Messi.

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Une chose est sûre : Mbappé veut s’aligner sur les revenus des autres stars du football, que ce soit chez Nike ou une autre marque. Actuellement, Neymar est le mieux rémunéré grâce à son contrat avec Puma, qui lui rapporte 25 millions d’euros par an depuis 2020. Il est suivi par Erling Haaland, avec Nike, et ses 23 millions d’euros annuels. Il va sans dire que Mbappé ne souhaite pas se retrouver derrière le Norvégien dans quelque classement que ce soit.