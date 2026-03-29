Mbappé s’attend à se faire siffler au Real

Kylian Mbappé nourrit de grandes ambitions en cette fin de saison, que ce soit avec le Real Madrid ou l’équipe de France. L’attaquant sait qu’aucun cadeau ne lui sera fait, surtout en Espagne.

Le Real Madrid a la chance de pouvoir compter sur un joueur du calibre de Kylian Mbappé . Si tout n’est pas parfait sur le plan des résultats collectifs, l’ancien du PSG reste malgré tout le joueur phare des Madrilènes. Pourtant, la pression est énorme au Real Madrid et rien ne lui est pardonné. De plus, Mbappé a un fort tempérament et n’est pas toujours aligné sur les exigences des supporters de l’institution espagnole. Pas de quoi effrayer l’ancien du Paris Saint-Germain, qui est prêt mentalement à faire face aux critiques et sifflets en Espagne.

Mbappé au courant des risques

Lors d’une interview accordée à Téléfoot, le champion du monde 2018 a en effet évoqué la pression du Santiago-Bernabéu, avant d’aborder le choc des quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich :

« En Espagne, la passion est débordante. Le Real Madrid est une véritable religion. Dans ce club, les plus grands ont été contestés : Ronaldo, Di Stéfano… je ne vois donc pas pourquoi je serais une exception.

Le Bayern en Ligue des champions ? S’il y a bien une équipe capable de les éliminer, c’est le Real Madrid. »

Kylian Mbappé sait que sa fin de saison sera scrutée avec beaucoup d'attention. L’international français rêve plus que jamais de remporter des titres majeurs, avec notamment la Ligue des champions en ligne de mire. Mbappé n’a jamais remporté cette compétition et il a clairement signé au Real Madrid dans cet objectif. Par ailleurs, le Ballon d’Or reste dans un coin de sa tête, tout comme un nouveau sacre en Coupe du monde avec l’équipe de France de Didier Deschamps.